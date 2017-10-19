2.7億元重陽敬老金 南市明發放

台南市政府將於明天（20日）發放重陽敬老金，近27萬長者受惠。（記者蔡文居攝）

2017-10-19 12:56

〔記者蔡文居／台南報導〕重陽節將屆，台南市政府將於明天（20日）發放重陽敬老金，65歲以上長者每人發放1000元，百歲人瑞1萬元，總發放金額共2.7億元，近27萬長者受惠。

南市社會局表示，市府為表達對長者的關懷，今年續發65歲以上長者重陽敬老禮金，明天（20日）午後將透過匯款方式發放，計有26萬9486長輩受惠，只要民國41年10月28日前（含當日）出生的長輩，今年6月28日前設籍在台南市，且9月28日前續住未遷出仍健在的長者，都是台南市重陽禮金發放的對象。

社會局統計，今年台南市65歲以上長者近27萬人，百歲以上人瑞共有231人，其中超過百歲者有143人，含女性94人、男性49人；另屆齡百歲長者有88人，含女性58人、男性30人，目前台南市最高齡的長者是永康區109歲的林王金鳳女士。

市府今年針對年滿65歲至99歲的長者發給1000元敬老禮金，今年屆齡百歲的人瑞除發放1萬元的敬老禮金外，市長也將致贈賀匾，而已經超過百歲的人瑞，市府也會另外致贈賀禮祝賀。

社會局長劉淑惠表示，台南市重陽敬老禮金發放除由各金融機構轉帳匯款外，為了照顧行動不便或其他因素無法到各金融機構開戶的年長者，市府會請各區里幹事親自到府發送。

另外，社會局提醒長者，為避免歹徒假借領取重陽節敬老禮金名義進行詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人，若有任何敬老金領取疑問一定要馬上與區公所聯絡或向社會局查證。