醫病》腰痛不只是腰出問題 禍因還有「薦髂關節」退化

2017-10-19 12:31

［記者簡惠茹／宜蘭報導］腰痛不只是腰的問題，小心是薦髂關節退化所引起，宜蘭縣羅東博愛醫院去年設立疼痛門診以來，已治療74例薦髂關節個案，醫師江俊廷說，其中超過8成病人獲得5成的疼痛舒緩。

羅東博愛醫院神經外科主治醫師江俊廷說，很多到醫院看診的病人，大部分是因為疼痛的問題而來，可是卻不知道疼痛的來源是什麼，只好到處掛號，當然醫師會協助轉診，但是仍然會花費病人一些時間，甚至有人會直接在外亂買藥吃，因此去年博愛醫院成立疼痛門診，提供整合性平台，目前集合麻醉科、神經外科和復健科的專家，希望提供更便利的醫療。

「腰痛不只是腰的問題，有可能是薦髂關節退化引起。」江俊廷表示，宜蘭的疼痛門診大部分以老年人居多，而且很多病人出現腰痛的問題時，以為自己是坐骨神經痛，其實大多是因為薦髂關節退化所引起，薦髂關節引起的疼痛以發生在臀部中間為主，常常會延伸到兩側大腿外側及後側，有時候也會延伸到小腿外側，病人會有腰痛、不耐久站的症狀。

江俊廷說，從去年3月到今年6月，疼痛團隊共治療74位薦髂關節疼痛的病患，平均年齡為63歲左右，治療後的疼痛指數減少71.8％，更有83.8％的病人，可以得到5成疼痛紓緩。

其中59歲的何姓婦人說，她平常在早餐店工作，因為工作的時間要長期站立，有幾次坐著休息的時候，就站不起來，除了腰痛以外，連大腿側邊也都在痛，經過門診後，才獲得改善。

江俊廷提醒民眾，如果身體有某些部位疼痛長達3個月的時間，建議可以到疼痛門診就診，不要輕忽疼痛的嚴重性，平常也應該加強肌肉訓練，預防肌肉老化，希望疼痛門診可以改善宜蘭老年人的生活品質。

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