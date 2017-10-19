情回哈瑪星 歷史現場21日再相見

《情回哈瑪星》見證在地居民的復刻愛情，領略哈瑪星獨有的文化氣息。（記者黃佳琳翻攝）

2017-10-19 12:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕3年前令廣大觀眾感動落淚的《情回哈瑪星》，21日將再度重返哈瑪星，街廓日式老屋化身為舞台佈景，再次帶領觀眾穿梭巷弄、穿越哈瑪星的時空，一起見證在地居民的復刻愛情，領略哈瑪星獨有的文化氣息。

高市文化局指出，哈瑪星聚落是高雄現代化城市發展的起點，區內保有日治時期城市建設的獨特街廓與歷史發展脈絡；興濱計畫再造歷史現場逐步復興哈瑪星歷史場域，其中相關出版及展演計畫是連接土地與人民的情感與記憶關鍵，也是深化高雄文化底蘊的印記。

《情回哈瑪星》改編自哈瑪星在地居民的故事，以經歷日治時代的家族人物為主軸，勾勒人事時地的變化，從鼓山區捷興二街18號（原佐佐木商店高雄支店）出發，沿著老街以情境劇場方式呈現在地故事，從賽洛瑪颱風到廣三用地空間變化議題和傳統日式街屋到高樓大廈的轉變，透過Taka與阿月的羅曼史，用小敘事關照整個大歷史，構成一部通俗卻具有歷史深度的戲劇。

文化局表示，興濱計畫在新濱街廓推出行腳活動及海洋文化為主軸的體驗活動，推廣哈瑪星場域歷史紋理及街町建築之美，這次的展演活動有別於以往行動劇場方式，讓觀眾不再只是單方面地接受資訊，期盼能透過富含趣味性及互動式的設計，加深民眾對哈瑪星文化及藝術的記憶，此次好戲重新編演，誠摯歡迎民眾一同來看好戲。