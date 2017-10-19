蒲玉蓓布繪拼貼展空靈 薰陶中學生美感

布繪藝術家蒲玉蓓（左）擅長以拼布展現空靈唯美的獨特風格，將作品帶到衛理女中，提升高中生美學感知力。（衛理女中提供）

2017-10-19 11:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕拼貼彩布如何縫紉出一片空靈水墨？布繪藝術家蒲玉蓓親自到衛理女中擔任駐校藝術家，傳授高中生美學感知，將各式縫紉技巧、不同布料材質以及針線技法傾囊相授，最終可讓傳統拼布化作一幅幅山水風景等畫作，展現獨特空靈唯美風格。

蒲玉蓓說，自己從小熱愛美術，高中時便曾師從水墨畫大師歐豪年門下並習畫7年，大學攻讀文化大學美術系西畫組，國畫底蘊外再加上西方素描、水彩、油畫等技巧，入社會後則進入兒童美術教育領域，直到40歲毅然決然離開，只為找回原有的藝術興趣。

後來，蒲玉蓓利用高中家政課所學的縫紉技巧，加上豐厚藝術基礎，決定走入布繪創作領域，作品跳脫傳統拼布框架，利用了不同的布料材質、花色，再加上各式針線技法，使創作色調渾厚、線條柔美，在畫作上呈現了國畫水墨的空靈唯美，也成其個人藝術風格。

衛理女中表示，近日聘請蒲玉蓓擔任駐校藝術家，並舉辦畫展「布可思議蒲玉蓓創意布繪展」，以布繪藝術薰陶學生，展覽將自20日開始，為期近3個月，盼吸引學生對大師作品關注，啟迪內心美感。

蒲玉蓓的布繪作品《馬祖芹壁》。（衛理女中提供）

蒲玉蓓的布繪作品《繁花滋慢》。（衛理女中提供）

蒲玉蓓的布繪作品《穗花棋盤腳》。（衛理女中提供）