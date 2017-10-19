郭婞淳効力家鄉 全運會台東代表隊士氣高

全運會台東代表隊今天由縣長黃健庭授旗，比合比加油手勢。（記者黃明堂攝）

2017-10-19 11:00

［記者黃明堂／台東報導］106年全國運動會將於10月21日起一連6天於宜蘭縣舉行，台東縣代表隊今天由縣長黃健庭授旗，世大運舉重冠軍郭婞淳也將代表台東，可望領軍奪金。

參與全國運動會的選手代表上午齊聚在縣府廣場，黃健庭授旗給總教練李峰銘，與選手們比出「讚」、「OK」及、「勝利V」，提振代表隊士氣。

黃健庭表示，台東縣代表隊過去一向在全國、全民或中等學校運動會等全國性大型運動競賽，都有非常不錯的成績，以人口比例來說，台東就是體育大縣；縣教育處評估，台東隊在田徑、舉重、柔道、輕艇、角力、射擊、現代五項、體操，甚至於棒球都有奪牌的實力。

舉重由在世大運破58公斤級世界紀錄的郭婞淳領軍，奪牌希望濃，體操則有游朝偉，田徑方面林詩亭、羅佩琳、林鴻敏、陽伯恩等好手在陣中，柔道、軟式網球、角力及輕艇也又不少國手參賽，東大體中射擊隊、台東高中輕艇隊等優秀選手，也是奪牌熱門。

台東縣今年參與全國運動會的隊職員有293名，參加的項目包括有田徑、游泳、舉重、自由車、射擊、射箭、輕艇、手球、羽球、桌球、軟式網球、棒球、高爾夫、角力、拳擊、擊劍、跆拳道、柔道、體操、足球、現代五項、鐵人三項、卡巴迪等23項。

今年的總教練由退休教師李峰銘擔任，他也是今年全國教育奉獻獎得主，退而不休致力於推展體育。