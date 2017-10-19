高雄青年文學獎 鳳山高中、鳳甲國中大贏家

2017-10-19 10:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄文學館主辦的「高雄青年文學獎」得獎名單出爐！今年高雄青年文學獎徵文相當踴躍，總共收到629件參賽作品，評審從作品中，依各參賽組別選出最具潛力的得主，其中，鳳山高中及鳳甲國中各有4件得獎作品，是這次比賽獲獎最多的學校。

高雄文學館指出，「高雄青年文學獎」有別於其他文學獎，將徵稿目標定為30歲以下的青年學子，也讓許多曾設籍、就讀或就業於高雄的年輕人，用書寫高雄或在地生活的文學作品，將閱歷轉化為養分，同時也鼓勵學子們對創作的興趣培養，讓文學種籽在大高雄生根發芽。

今年徵文稿件中，以學校單校投稿作品最多者為高師大附中，共收到67件，其餘如大樹國中、內門國中、右昌國中、蚵寮國中、鳳山高中、中山大學附中、鳳甲國中、文藻外語大學等校件數亦十分亮眼。

得獎較多的學校分別為鳳山高中、鳳甲國中，各有4件得獎作品；其中在鳳山高中老師黃琬真指導下，分別有陳芃宇（靚文青組散文首獎、新詩優選）、張嘉恩（靚文青組散文優選）兩位得獎，可見學校教育對文學扎根教育的用心。

本屆評審委員為郭漢辰、李友煌、夏夏、林達陽、潘弘輝等各自在其專擅領域卓然有成的作家詩人共同評選，歷經初審及決審，從629件參賽作品中，選出7組首獎、優選及佳作共55件得獎作品，文青組小說類獎金最高達2萬元。

106年「高雄青年文學獎」各類組首獎得主名單如下：文青組新詩類林孝穎〈異地〉、文青組散文類劉沛均〈魚〉、文青組短篇小說類蔡易澄〈癰疽者〉、靚文青組新詩類謝旻熙〈鑄造〉、靚文青組散文類陳芃宇〈湯包〉、小文青組新詩類陳韞〈如果雨季也是一種考題〉、小文青組散文類胡乃文〈巧聖佛像〉。

各類組完整得獎名單請上高雄市立圖書館網站、高雄文學館。