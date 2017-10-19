北市府安檢141所幼兒園 11家業者違規

台北市政府日前針對境內141所幼兒園進行公安檢查，共計查獲11家業者違規。幼兒園示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者蔡亞樺攝）

2017-10-19 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府日前針對境內141所幼兒園進行公安檢查，共計查獲11家業者違規，令其限時改善，如屆期如未改善，得按次處罰，並依法得裁處減少招收人數、停止招收6個月至1年、停辦1年至3年，最重可廢止幼兒園設立許可。

台北市政府法務局公布境內141所幼兒園安全檢查成果，共計查獲11家業者違規，教育局吳文誌科長表示，本次查獲的違規案件，主要違規項目為擴大使用未核准使用樓層及地下室、師生比不足、聘用未具教保服務人員資格者從事教保服務工作、未辦理幼兒團體保險及招收人數超過設立許可核定數額等情形，除依幼兒教育及照顧法第47條至53條處相關罰鍰外，並令限期改善。

目前除私立何嘉仁新湖幼兒園及私立吉的堡英格幼兒園2家尚於改善中外，其餘9家業者均已改善完畢；北市法務局表示，屆期如未改善，得按次處罰，情節重大或經處罰3次後仍未改善，依法得裁處減少招收人數、停止招收6個月至1年、停辦1年至3年，最重可廢止幼兒園設立許可。

何修蘭主任消保官強調，台北市公私立幼兒園目前共計683園，各主管機關將持續透過不定期聯合稽查方式，致力為幼兒安全及受教品質把關。

相關連結請見：

北市幼兒園違規名單