高雄式左轉蒙羞！KUSO版「阿母的目屎」真實上演

議員製作KUSO「阿母的目屎」海報，凸顯高雄式左轉的嚴重性。（記者葛祐豪翻攝）

2017-10-19 09:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今進行質詢，議員郭建盟指「高雄式左轉」除了讓高雄城市形象遭恥笑打擊，也反映在肇事及市民傷亡數字上。他並製作一張KUSO版「阿母的目屎」海報，以市長陳菊為背景，強調在高雄各大路口真實上演，呼籲市府應正視此問題。

郭建盟指出，上google搜尋「高雄式左轉」，竟有224萬項結果，十之八九是取笑高雄的負評，已重傷高雄形象。

郭建盟說，高雄機車違規創意無窮，光是「高雄式左轉」的違規形式，按紅綠燈號變換，就可分一段式、二段式兩種。

其一直接左轉：當欲左轉機車循綠燈直行時，圖方便直接左轉，省等一次紅燈，但常導致內側車道車輛閃避不及而碰撞。

其二沿著斑馬線先左轉再右轉：當欲左轉機車遇前方紅燈時，則先沿著斑馬線左轉，等綠燈亮起時，逆向行駛斑馬線再左轉，省等一次紅燈，但常遭橫向紅燈右轉車輛撞擊。

郭建盟表示，這當然要付出代價，105年高雄A2類車禍（造成人員受傷或超過24小時死亡）交通事故5萬2509件中，機車占了2萬9598件，超過56％，是最容易出車禍的交通工具，死傷人數更居高不下，達7萬零290人，為六都第一，而肇事率也長年高於全國平均數約4％。

郭建盟呼籲市府相關單位，應喚起高雄市民的「駕駛道德」，在日常生活中主動勸導親屬友人，抵制駕駛惡行。例如請花媽拍攝「高雄式左轉害人害己」廣告，或舉辦「市民創意執法點子王」競賽，並公布施行，形塑改善高雄交通「市民總動員」的氛圍。

郭建盟並製作一張「阿母的目屎」的海報，KUSO改編自電影「革命前夕的摩托車日記」，海報以花媽為背景，寫著高雄各大路口真實上演，由違規達人、馬路三寶領銜主演，讓人看了莞爾。