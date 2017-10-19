停頓多年 南天府重整慈善會首捐

停頓多年的南天府慈善會經重整取得政府立案並授證做出首波慈善捐助志業。（記者王俊忠攝）

2017-10-19 09:35

〔記者王俊忠／台南報導〕位於南市東區裕農路巷內、主祀文衡聖帝的南天府，過去幾十年有慈善會組織運作，但未正式立案、且一度停頓。家中父、祖輩過去長年護持南天府的廟方總幹事王健源，在今年初受管理委員會搏杯負起籌組慈善會任務，近日揭牌授證，同時捐助市府社會局與兩所學校共二十萬元善款。

王健源表示，文衡聖帝降旨南天府執事人員要把慈善會幾十年來濟世救貧美德持續發揚光大，去年底聖帝在卜課中下達旨意，今年初管委會更搏杯選出他負責慈善會籌辦、立案事宜，終於在七月間取得市府立案證書，讓南天府行善作為更加制度化，近日揭牌再次啟動慈善會善行。

裕農里長陳良濱說，慈善會肩負起急難求助責任，社會弱勢團體與清寒學生都是主要扶助對象，在揭牌、授證同時，慈善會捐出十萬元給市府社會局作為救濟貧困、監護保護對象的基金；新化高工與德南國小則各獲五萬元善款。

廟方指出，南天府慈善會會員已有七十一人，會員每月交一千元會費，作為急難救助之用；如認同慈善會濟弱扶傾宗旨，無法擔任常年會員，也可以當贊助會員，歡迎愛心人士加入慈善會行列。

陳良濱透露，似冥冥中有定數般，王健源也在之前搏杯當選下屆南天府新任主任委員，將於今年十二月間交接，承繼其祖、父輩護持該廟的遺志。