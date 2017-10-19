公告違規左轉熱區 高市交大強力取締

2017-10-19 09:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市統計106年1月1日至9月30日因轉彎未依規定，造成交通事故（含左轉彎未依規定、右轉彎未依規定、違反特定標誌標線禁制、未依規定讓車）共計1萬5867件，較去年同期1萬3165件增加了2702件，為破除高雄式左轉惡名，營造友善通行空間，警方自10月21日起為期一個月強力取締重點違規。

警方同時公佈取締熱區，取締重點為未依規定轉彎違規肇事件數前6名分局，其熱區路口與時段如下：

三民第二分局（1月1日起9月30日止發生1654件，較去年同期增加391件）：大順與覺民路口（14-16時）、民族與鼎山路口（16-18時）、大順與鼎山路口（09-11時）、澄清與義華路口（17-19時）、鼎力與天祥路口（12-14時）。

三民一分局（發生766件，較去年同期增加205件）：自由與北平路口、建國與市路口、建國與復興路口、博愛與熱河路口、同盟與孝順路口 （07-09時、17-19時）。

岡山分局（發生1470件，較去年同期增加168件）：介壽東與岡燕路口、中山北與大德一路口、岡燕與聖森路口、岡山與河華路口、中山南與岡山南路口、成功北與鐡道北路口、成功北與筆秀路口、成功南與任隆南路口、甲昌與甲樹路口、中民與新生路口、鳳東與角宿路口、鳳東與鳳澄路口、赤崁東與嘉展路口、大舍南與大舍北路口、中正東與中正路口、保安與維新路口（08-10時、16-18時）。

左營分局（發生1232件，較去年同期增加140件）：博愛與裕誠路口（22-24）、民族與大中路口（12-14時）、華夏路與大中路（09-11時）、明潭路與翠華路（17-19時）、華榮路與翠華路（08-10時）、崇德路與翠華路（10-12時）、軍校路與海功路（09-11時）、翠峰路與翠華路（09-11時）、大中路與高鐵路（19-21時）。

苓雅分局（發生956件，較去年同期增加140件）：三多與自強路口、青年與忠孝路口、三多與福德路口、中正凱旋路口、建國與福德路口（8-10、16-20時）。

仁武分局（發生1421件，較去年同期增加114件）：環湖與澄觀路口、大社區中山與和平路口、大樹區中興東與實建街、鳥松區大埤與公園路口、鳥松區澄觀與圓山路口、鳥松區神農與美山路口、大樹區九大與九曲路口、大樹區台29與台22路口、八德西與永仁街（16-18時）。

有關「轉彎未依規定違規」專案執法重點項目，係針對機車未依規定標誌、標線二段式左轉，轉彎車未禮讓直行車先行，未依號誌指示左、右轉，在設有左轉彎專用車道於中外側車道左轉，大型車行至劃分快慢車道路段，進行右轉彎時未先進入慢車道右轉（多車道右轉彎不先駛入外側車道、多車道左轉彎不先駛入內側車道）加強取締。

市警局要求各分局找出交通違規熱區及時段實施「加強轉彎未依規定執法專案」勤務；交通事故的發生往往造成民眾生命財產之損失，為維護並保障市民生命財產之安全，籲請民眾於道路上行駛應遵守交通安全規則及依照現場標誌標線指示，以維護自身安全更為杜絕事故發生。