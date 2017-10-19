南港二館招標爭議 廠商赴監院告國貿局圖利

經濟部國際貿易局辦理南港展覽館二館經營權招標，卻將第一優先議約人決給具有官方色彩的外貿協會，引發投標民間廠商不滿，日前向監察院告發國貿局瀆職與圖利。圖為捷運南港展覽館站。（資料照，郭逸攝）

2017-10-19 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部國際貿易局依據「促進民間參與公共建設法」辦理南港展覽館二館經營權招標，依法只有民間機構才能參與投標，結果卻將第一優先議約人決給具有官方色彩的外貿協會，此舉引發投標民間廠商不滿，日前向監察院告發國貿局瀆職與圖利。

告發人林欽盛指出，此招標案主辦單位經濟部次長王美花兼任外貿協會副董事長，明知外貿協會實非一般民間廠商身分，且比民間廠商更早全程掌握展館設計及工程資訊，卻向媒體謊稱外貿協會得以民間廠商身分參與本案完全於法有據。外貿協會董事長黃志芳對外聲稱參與本案一切合法，卻隱瞞該會眾多人員長期派駐貿易局辦理展館興建及會展相關業務之事實，外貿協會若非與貿易局具有共生共存關係，為何外貿協會人員可以假借貿易局公務員執行展館興建公務？

林欽盛說，國貿局於今年6月間辦理「台北南港展覽2館營運移轉案」，公開邀請民間機構參與南港展覽館2館之營運管理。南港展覽館2館從計畫擬定、報請行政院核定預算、展館設計、興建過程，經濟部均指示外貿協會派員長駐國際貿易局綜理相關業務，外貿協會派駐貿易局人力高達10人以上，支援展館興建及會展相關業務，貿易局與外貿協會每週互派高階主管參加兩單位之主管會議，外貿協會充分掌握足以影響本案競爭關鍵之資訊，貿易局明知外貿協會具有資訊不對稱之優勢，卻未於本案申請須知揭露此一資訊，明顯圖利外貿協會，外貿協會與貿易局乃具有從屬關係之共犯結構。

為支持政府推動會展建設，林欽盛表示，他們聯合日本TOP SCENE公司共同組成聯合團隊，依據本案申請須知相關規定，向貿易局遞交投資計畫書，承諾投資總金額高達7億元以上，超出本案主辦機關規定投資最低下限3億5,000萬一倍以上，卻遭本案甄審委員會評定為次優申請人，最優申請人資格仍由外貿協會取得。該公司接獲密報並取得相關事證，足以證明經濟部與貿易局知法犯法，嚴重傷害政府形象，以及外國廠商來台投資意願。