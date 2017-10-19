10/19 各報重點新聞一覽

2017-10-19 06:11

自由時報

賤賣中影》蔡正元咬國民黨高層涉案 檢約談張哲琛汪海清

國民黨黨營事業中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清，繼涉入中廣交易案遭傳喚及限制住居後，又被在押的國民黨前政策會執行長蔡正元咬出是涉賤賣中影的國民黨高層；台北地檢署昨首度針對中視案、二度針對中影案發動搜索，除搜索張、汪兩人住處外，還以涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪被告身分約談張、汪到案，案情急遽升高。

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習：尊重台灣現有制度、生活

中國共產黨昨舉行第十九次全國代表大會，中共總書記習近平在工作報告中的涉台談話沿襲過往談話基調，內容軟硬兼施，強調「一個中國」，四度重申「九二共識」，強化「六個任何」等反台獨論述，他也提到尊重台灣現有社會制度和台灣人民生活方式，反獨促統意味十分濃厚。

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美匯率操縱觀察名單 台灣除名

美國財政部發布最新半年度外匯報告，將台灣從操縱匯率觀察名單中移除，認為台灣央行已減少干預匯市的行動。報告中雖持續點名中國對美國的巨額貿易順差及不公平市場准入政策，但並未將中國列為匯率操縱國，而是續留觀察名單。

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蘋果日報

19大開幕 習威嚇台獨 4提九二共識 蔡：不因壓力屈服

攸關中共第六代領導班子布局的中共第十九次全國代表大會（十九大）昨揭幕，開幕重頭戲為中共總書記習近平的工作報告。談到兩岸關係時，習4度提及九二共識，重申承認九二共識兩岸就能對話，並強硬稱有能力「挫敗任何形式的台獨分裂圖謀」。總統府重申，兩岸領導人應共同努力尋求兩岸互動新模式，蔡總統多次強調，「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」。

中信5虎遭凍 最重解約

中華職棒5戰3勝制季後挑戰賽明天在台南球場開打，首戰由統一獅主場迎戰中信兄弟。但比賽開打前，中信爆出5虎將因不服從教練團及桃色風波等違反紀律問題遭冷凍。

聯合報

習近平：認同一中 兩岸就能開展對話

中共昨天召開十九大，總書記習近平發表十九大政治報告，首次對台政策提出總架構，並提出要推進祖國和平統一進程。

新興毒品致死 平均不到28歲

新興毒品猖獗，法務部統計發現，施用新興毒品致死案有增加趨勢，施毒致死者平均年齡不到廿八歲，毒癮致死者身上有七到九種新興毒品；法務部提案修正毒品危害防制條例，除全面提高刑責，增訂販賣二種以上混合毒品給未成年人或懷胎婦女者要加重刑責，未來持有三、四級毒品超過五公克就有刑事責任；修法草案已送行政院審議。

中國時報

兩岸和平統一 台胞享國民待遇

中共總書記習近平昨發表十九大政治報告，大篇幅著墨促進兩岸經濟社會融合。他首度提出為台灣民眾創造國民待遇條件，強調要逐步為台胞在大陸學習、創業、就業、生活，提供與大陸同胞同等的待遇；在反台獨方面，習重申「六個任何」論述，強調堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍國家分裂的歷史悲劇重演。習近平的對台工作報告，可謂剛柔兼施。

美匯率操縱國名單 台灣除名

最好的禮物！美國財政部17日公布最新《主要貿易夥伴外匯政策報告》，將我國排除在操縱匯率「觀察名單」之外，原因是台灣在降低外匯干預上有不錯進展，這讓飽受美方壓力的中央銀行鬆了口氣，算是為央行總裁彭淮南退休前送上卸任大禮。