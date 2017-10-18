醫病》摸到乳房腫塊拒治療 2年變乳癌4期潰爛發臭

2017-10-18 23:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕45歲鄭姓婦人2年前發現右乳有數顆突出紅點且摸到硬塊，懷疑是乳癌，但害怕外界眼光和治療副作用而不理會，直到去年底嚴重肺積水、喘不過氣才送醫，已經乳癌第4期，多處癌轉移，從腋下到右胸整個長滿腫瘤、潰爛發臭，不治療只能活3個月，所幸後來接受標靶和化療，傷口不但癒合，上月還到澎湖遊玩。

中國附醫血液腫瘤科醫師蔡明宏說，鄭婦癌症第4期，癌轉移到肝、肺、骨頭和淋巴，無法開刀，體重從58公斤掉到40公斤，右胸長滿腫瘤，命在旦夕，寧願躺著還能和孩子們說話，也不願配合治療。

蔡明宏了解病患、家屬恐懼化療併發症後，說服病人以雙標靶加上化學治療，並把化療藥劑先降低劑量，減緩不適，等體力逐漸恢復和適應，再慢慢加重劑量，經4個月共6次療程，胸前腫瘤和傷口已經縮小至5、6公分，藥物副作用僅掉髮和輕微噁心，也讓她更有更勇氣抗癌再做治療，希望能逆轉勝。

鄭婦接著進行第二療程至今，接受一種標靶治療並配合口服化療藥，持續控制腫瘤，穩定病情，讓腫瘤不再擴大惡化，與身體和平共處，這段時間鄭婦已能下床走路也感覺到食物味道，上個月還去澎湖玩，現在體重也上升到46公斤。

蔡明宏說，像鄭婦這類乳癌4期患者如不治療，存活期僅3個月，即使無法手術切除腫瘤，只要接受治療仍可達56個月，現在以延長壽命、提高生活為目標，呼籲患者即早發現治療，永遠不要放棄希望。

中國附醫乳房外科主任劉良智說，乳癌不要拖，早期發現有80%、90%以上能局部切除、即使到晚期也能局部切除和重建乳房，治療也有效果。