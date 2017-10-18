長灘島蟬聯世界最佳島嶼榜首 前3名都在菲律賓

長灘島因細粉般的白沙、淺層的碧藍海水與熱鬧的夜生活，蟬聯世界最佳島嶼榜首。（彭博）

2017-10-18 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕國際知名旅遊雜誌近日公布世界最佳島嶼的票選結果，前3名都被菲律賓拿下，長灘島（Boracay）更是連續2年奪冠，其他包含印尼的峇里島（Bali）、西班牙的馬約卡島（Mallorca）也都進入前10名。

Condé Nast Traveler雜誌日前進行「2017年讀者票選獎」調查，要選出除美國以外的30座最佳島嶼，並於16日公布網友的票選結果，其中菲律賓的長灘島、宿霧島（Cebu）及巴拉望（Palawan）分別拿下前3名。

長灘島因細粉般的白沙、淺層的碧藍海水與熱鬧的夜生活蟬聯榜首，宿霧島（Cebu）及附近小島則是以美麗沙灘、私人空間、餐廳與購物商場著稱，排名第3的巴拉望則是有聖保羅山洞地底河的加持，該處為於1999年被聯合國教科文組織列為世界遺產，先前也獲選為「世界七大自然奇觀」。

其他進入前10的島嶼還包含西班牙的馬約卡島、希臘的米科諾斯島（Mykonos）、英國的百慕達島（Bermuda）、法國的聖巴爾特斯島（St. Barts）、英屬土克斯群島及凱科斯島（Turks and Caicos）、印尼的峇里島，以及英屬開曼群島（Cayman Islands）。這些排行是由30萬名讀者參與選出。

宿霧島及附近小島則是以美麗沙灘、私人空間、餐廳與購物商場著稱。（圖擷取自cntraveler）

排名第3的巴拉望則是有聖保羅山洞地底河的加持，該處為於1999年被聯合國教科文組織列為世界遺產。（法新社）

西班牙的馬約卡島也進入前10，位列第4名。（法新社）