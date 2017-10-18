依法回歸本業！小琉球救護船 明年不載大體火化了

2017-10-18 22:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東離島鄉小琉球島上缺乏醫療資料，居民重大緊急傷病，幾乎都得請救護船送本島救治，而「大體」也都由救護船送「最後一程」，至本島火化，再帶骨灰回家，小琉球鄉親「生老病死」可說與救護船息息相關，但中央法規也讓新購救護船出現「回歸救護業務」要求，明年救護船將不再載送大體，消息一出，震撼地方。

小琉球醫療環境亟待提升，老舊救護船「和安號」也屆報廢年限，縣府爭取中央補助，預計最快明年3月可由新船「慈航輪」入替。

琉球鄉公所日前接獲縣府公文通知，明年救護船將不再執行送大體業務，只剩「安寧返鄉」，影響甚鉅，現正和縣府討論配套措施。公所官員說，全鄉每年約有30具大體要經救護船送本島火化，現況除了救護船，要運送都相當不便，就曾發生公船代替上架維修的救護船送大體，最後全船「只有家屬敢坐」，還有貨船載送大體，卻因海象發生碰撞的案例，與妥適運送的需求有落差。

屏東縣救護船使用管理辦法一度明文規定，可載送棺木至本島火化，鄉民獲訊從納悶到氣憤，反彈「為何以前可以，未來不行？」陳姓鄉民說，救護船雖能繼續「安寧返鄉」，符合居民傳統需求，但最後一程到本島火化業務若取消，明年恐變相出現無人敢接病患安寧返鄉，相對更為擾民。

縣議員洪慈綪說，接獲反映後，向縣府了解，應是新救護船有回歸主要救護業務的但書，她批評，新船未上路，為何要在沒有任何配套下，就倉促修改該管理辦法，徒增困擾？會要求縣府儘速訂定配套措施。

屏東縣衛生局回應，中央的救護法規明文規定，救護船不得載送遺體，修改「屏東縣救護船使用管理辦法」是為了明訂權責，也讓救護船最主要的「救護業務」不會受到非業務範疇的案件影響。

縣府發言人黃建嘉則說，尊重中央法規，但小琉球離島性質特殊，將以鄉民權益優先，協調民政處等機關妥適尋求未來殯葬運送的管理規定和配套措施。