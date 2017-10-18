史上最低價！搶攻年底出國潮 日本東北4天5999元起

觀光協會會長葉菊蘭（前排中右）、台北國際旅展主委蘇成田（前排中左）等人，出席即將登場的台北國際旅展展前記者會，與業者大力推銷各種優惠活動。（記者林正堃攝）

2017-10-18 22:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2017台北國際旅展將於10月27日登場，時序進入年尾，不少人要趕在年底把年假休完，展前買氣就特別旺。業者分析，今年因為機位增加、新航空業者加入，美加和日本東北行程都殺出歷史最低價，像是日本東北4天未稅5999元、美國洛杉磯7天3萬元有找。

2017台北國際旅展10月27日到30日在台北世貿一館、三館舉辦，今年吸引超過60個國家或地區、950個單位、1650個攤位參與盛會，搶攻寒假春節旅遊旺季。

雄獅旅遊說，今年美加線航空業者增飛航班，機票價格下滑，洛杉磯7日遊下殺到2萬9999元，比去年減少1萬元；加拿大則因為有加拿大航空加入，連帶影響其他航空業者價位，華航、長榮也推出早鳥優惠，今年冬季到加拿大洛磯山脈9天4萬元有找，較往年下降約5、6000元。

易遊網公關林昭君說，年底是日本旅遊旺季，賞楓、滑雪都非常適合，以往到東北4到5天都要花費3、4萬元，今年易遊網包機直飛，推出日本東北4天未稅5999元，瞄準小資族群的荷包；可樂旅遊則瞄準自由行市場，推出國外票券買千元送千元抵用券優惠，並獨家代理販售日本大阪環球影城跨年票券，搶攻跨年熱潮。

今年6月重返台灣市場的加拿大航空，則是首次參加台北國際旅展，以往台北直飛溫哥華來回機票都上看3萬元，今年則是2萬元有找。加航表示，很多台灣旅客對於加航還不熟悉，今年為提高能見度才祭出超值優惠，旅客要抓緊時機。

加航今年旅展將空運全新VR設備來台，讓參觀者可在展場內利用虛擬實境體驗787夢幻客機；韓國觀光公社則規劃一系列活動，像是舞蹈教學、滑雪講座，讓民眾更深入認識韓國。

超殺，萬元有找！台北國際旅展展前記者會上，業者大力推銷遊韓國及美加優惠。（記者林正堃攝）

台北國際旅展展前記者會上，業者大力推銷「歐洲最低38900元起」等優惠活動。（記者林正堃攝）

台北國際旅展展前記者會上，華航家族大力推銷「百萬機票到我家」等優惠活動。（記者林正堃攝）