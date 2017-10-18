罩紙箱飼料袋貼膠帶 蒙面路燈成鄉間奇景

路燈被紙箱罩住。（記者林宜樟攝）

2017-10-18 22:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕路燈上竟然罩著紙箱、飼料袋，到底招誰惹誰？嘉義縣布袋鎮、朴子市一帶最近有部分LED路燈出現這種奇特現象，甚至有的還被不透明的膠帶整個貼滿，據了解，疑是因田裡的空心菜被強光照射，導致生長異常，才有農民為用各種方式罩住路燈遮蔽光線。

布袋鎮民代表李志榮說，最近有農民發現，種植的空心菜被LED路燈強光照射而不開花，無法結種子，路燈轉向仍會照到其他區域，裝上燈罩仍受影響；布袋鎮貴舍里、朴子市順安里縣道161線附近道路，至少有十幾盞路燈被各種不同方式罩住。

李志榮說，路燈被遮蓋後照明不足，但LED強光又會影響農作生長，建議農改場研究，瞭解對各種農作影響，是否能採用遮色片或有色燈罩解決。

農委會台南區農業改良場副研究員兼義竹工作站站長謝明憲研究蔬菜多年，他表示，空心菜為短日照作物，夜間被持續被強光照射，勢必會導致生長異常，不易或延遲開花；農改場儀器只能測量研究光線強弱對植物影響，至於各色光線對植物影響需採用光譜儀分析，會請農委會重視或進行研究。

嘉義縣府建設處長林永福說，民眾自行使用工具遮蓋路燈，照明不足，會造成用路人危險，呼籲民眾取下，若農作物受影響，可向公所或縣府通報來調整。