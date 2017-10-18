高雄水利會月底辦曹公祭典 首創農民服務專線先啟用

2017-10-18 21:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄農田水利會全國首創農民服務專線「5591234」今天啟用，今年更首度打造曹公金身，本月29、30日將辦曹公祭典，市長陳菊也將參加開光儀式，另有千人踩街遊行，場面盛況可期。

高雄農田水利會長呂文豪推動改革，今啟用農民服務專線「5591234」，提供渠道維護管理、灌溉溝渠規劃、農地灌溉給水、水利工程興建、工程改善及災害復舊、工程招標、徵購水利用地等服務。

呂文豪指出，水利會今年首度打造曹公金身，並擴大舉辦曹公祭典，他將與市長陳菊一起參與曹公金身點燈儀式，活動以嘉年華會形式呈現，包括摸彩、藝文表演、踩街遊行，歡迎民眾共襄盛舉。

傳將改官派 呂文豪：符合農民需求最重要

近來傳出農田水利會改回官派聲浪，高雄農民大多沒有意見，呂文豪認為，不管是官派或民選，應以農民最大權益為考量，找出符合農民需求的制度，解決農民灌溉與排水問題，才是對農民最重要的事。

呂文豪指出，台灣水資源匱乏，加上國土破壞，中央與地方政府應整合，水資源就是一塊大餅，政府究竟是要照顧民生，還是顧及工業、農業？他認為，水利會未來不管是官派或民選，應找出對農民最大需求的體制，才是政府最重要的事，農民認為只要有好的體制，大家就沒意見。

呂文豪說，以目前水資源現況，農田水利會屬於公法人，並非政府機關，由農委會管理、水是經濟部管裡，形成雙頭馬車，傳達也有落差，官派優點是有助於政府資源整合，農民只要配合政策，何時辦理休耕等，政策落實一條鞭。