北台有雨涼中南天晴熱 颱風蘭恩持續增強

明（19）日天氣持續受東北風影響，北部、東北部易有短暫降雨，大台北和基隆北海岸雨勢較大。花東地區雲量稍多，中南部多雲到晴，易有午後短暫零星陣雨。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-18 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕明（19）日天氣與今（18）日類似，北部及東北部易有短暫降雨，大台北和基隆北海岸降雨時間較長、雨勢較大。花東地區雲量稍多，中南部多雲到晴，易有午後短暫零星陣雨。蘭恩颱風持續增強，持續往日本前進，對台灣無直接影響，但會加深東北風強度。

根據《中央氣象局》預報，明日台灣持續受到東北風影響，迎風面的北部、東北部雲量偏多容易有短暫降雨。其中大台北地區和基隆北海岸，降雨時間較長、雨勢較大，累計的雨量有機會來到大與等級。花東部分地區會有飄雨的感覺，整體雲量稍多。中南部天氣則較為穩定，多雲到晴，只有午後會有零星短暫雷陣雨。

颱風方面，位於菲律賓東方海面的第21號颱風蘭恩，強度為中度颱風，下午5時中心位在鵝鑾鼻東南方約1500公里的海面上，未來將偏北朝日本南方海面前進，預計週末將來到琉球群島海域。蘭恩颱風也會繼續增強，並有機會達到強烈颱風的等級。《天氣風險公司》表示，蘭恩週六（21日）會來到台灣東部海面約1000公里的位置，對台灣沒有直接影響。但蘭恩會加強東北風的強度，週末時會再降溫2至3度，也較容易感冒，提醒民眾多注意。

《中央氣象局》預報，溫度方面，明日北台灣會再次降溫，白天高溫約25至28度，夜晚清晨低溫在23度左右。其他地區白天高溫仍有29到32度，中午前後較為悶熱，但早晚也有涼意，低溫約24、25度。

《中央氣象局》也提醒，東北風仍強勁，台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9到10級強陣風，各地沿海風浪偏大，海邊活動、海上作業請特別注意安全。

空氣品質方面，明日高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

蘭恩颱風預計週六（21日）會來到台灣東部海面約1000公里的位置，強度也會持續增強，即便不會直接影響台灣，但蘭恩會增強東北風的強度，讓溫度下降。（圖擷自中央氣象局）

明日北台灣白天高溫約25至28度，夜晚清晨低溫在23度左右。其他地區白天高溫仍有29到32度，早晚也有涼意，低溫約24、25度。（圖擷自中央氣象局）

明日全台紫外線多為高量與中量級。（圖擷自中央氣象局）