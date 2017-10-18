從土壤萃取色料！夢幻紫色指甲油 國際發明展勇奪鉑金

2017-10-18 20:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕紫色傳奇！私立建國科技大學美容系副教授蕭蓉禎和學生王郁文，師生倆從土壤裡萃取出「紫色桿菌素」，加入酒精和精油等成份，做出天然的紫色指甲油，參加2017年第11屆波蘭華沙國際發明展，在30多個參賽國中脫穎而出，摘下最高榮耀的鉑金獎。

色彩繽紛亮麗的指甲油，實在讓人難以想像，竟然跟土壤有關！這項組合研發出來的作品，來自喜歡塗指甲油的王郁文，以及指導老師蕭蓉禎。

蕭蓉禎說，她們從土壤裡的紫色桿菌萃取出天然色素的紫色桿菌素，利用其不溶於水的特性，再把萃取出的紫色桿菌素提煉成液體，經由化學作用變成固體粉狀，以甲醇和酒精做比對實驗，發現酒精的效果優於甲醇，再把種不同種類的精油與酒精混合，找出顏色和光澤度最優的一組，做出環保又天然的指甲油。

王郁文目前是彰化縣私立達德商工老師，同時也是建國科大校友，她說，目前市面上指甲油大都是化學合成，屬脂溶性色素，市面上只有少數天然色料指甲油，但以紅色居多，尚沒有紫色天然指甲油，她們利用紫色桿菌萃取出的天然色素「紫色桿菌素」，搭配低污染的溶劑為主原料，發展出健康又環保的友善指甲油色素。

天然紫色指甲油色料天然，相較於主原料用化學合成添加物的指甲油，缺點在於乾燥時間比較久。

蕭蓉禎說，擦上天然紫色指甲油，至少要3分鐘以上等待乾燥的時間，無法像坊間光療指甲，上色後馬上照光就能快速乾燥，雖然如此，夢幻天然指甲油的獨特性和友善環保，深具市場開發價值。

這項國際發明展於今年10月9日到11日在波蘭華沙科技大學舉行，台灣代表團共有58件參賽作品。私立建國科技大學包辦3項，揮出全壘打，共榮獲1鉑金、1金、1銀牌獎，獲獎作品名稱和獎項分別是，鉑金獎「天然色素作為指甲油色料之用途」、金牌獎「輔助站立助行電動代步車」、銀牌獎「太極螺旋型垂直軸式風力機葉片」。

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