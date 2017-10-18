五股荒地變身觀景平台 坐擁無敵淡水河景

2017-10-18 19:53

〔記者葉冠妤／新北報導〕醜小鴨變天鵝！新北市五股區成泰路4段22巷的一處雜亂空地，最近變身成坐擁無敵淡水河景的「五股獅子頭觀景平台」，更可遠眺台北101等多座台北市指標建物，成了釣友、自行車友休憩賞景新秘境。

這個空地的改造，更是已故五股集福里長葉雲丙生前所極力爭取，但老里長看不到平台落成，也讓平台藏著一股淡淡「洋蔥味」。

五股成泰路4段往八里方向，緊鄰淡水河畔，位於集福里內釣魚平台旁空地，荒廢多時，雜草叢生，更常常遭人亂丟廢棄物，市議員李坤城說，里長葉雲丙反映，大好美景不該被糟蹋埋沒，新北市高灘地工程管理處在今年4月動工，歷時5個多月，投入550萬經費改造，9月底終於嶄新亮相。

李坤城說，這裡是淡水河與基隆河的匯流口，與台北市的社子島、關渡平原遙遙相望，氣候絕佳時，更能清楚眺望台北101大樓，無論白天、夜晚都坐擁絕佳景色，自行車友、慢跑跑友及在地居民也能來這裡休憩，心曠神怡。

新北市高管處工程施工科長陳正琦說，觀景平台興建了木造涼亭、木棧道、腳底按摩石，更翻閱古籍，營造古早時候的五股獅子頭、關渡象鼻頭意象的獅象桿門，象徵獅象齊守護淡水河與基隆河道隘口。

集福里里幹事林安政說，觀景平台是葉里長生前極力爭取，最近也常，聽里民聊起新落成的觀景平台漂亮又舒適，感念里長貢獻。