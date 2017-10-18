自己的精液自己測！男大生研發檢測器 國際發明展奪金

高雄第一科大創新創業教育中心老師陳建志（左上）與機械系學生黃崇軒（右上）、賴策方（右下）、蘇郁城（左下）等人研發出在家就可DIY的「精液檢測器」和「子宮頸檢測器」，於「2017烏克蘭國際發明展」抱回雙金。（記者蘇福男攝）

2017-10-18 19:17

〔記者蘇福男／高雄報導〕「自己的精液自己測！」高雄第一科技大學幾個男大生發現，上醫院檢測精液既難為情，又浪費時間，突發奇想研發在家就可DIY的「精液檢測器」和「子宮頸檢測器」，醫師則透過雲端連結傳送判讀結果，這兩項作品勇奪第13屆烏克蘭國際發明展金牌與評審特別獎。

親身驗精問東問西 被醫護罵惡搞

有趣的是，這幾個理工科系大男生為了解醫療院所檢測精液內容，還親自上醫院檢測，問東問西，醫護人員誤以為這些同學在惡搞，數落了他們一頓！

半小時檢出精子數 化解採精尷尬

第一科大創新創業教育中心指導老師陳建志說，男性精液檢查需在採精後1小時內，將檢體送達醫檢單位，不少男性為爭取時效，只得親跑一趟醫院，但採精檢查令人很尷尬。

陳建志指導機械系黃崇軒、賴策方、蘇郁城、曾俊銘、鄧祥真，創設系謝明諺、王諭薇、吳伯翊，環安系黃玟婷和應德系王思旻等跨科系同學，花了8個多月時間，共同開發出「精液檢測器」。

陳建志說，受檢者只要採好精液，透過高倍率鏡頭和pH值感測器，30分鐘後就能檢出精子數、活動力、酸鹼值與紅白血球數據，然後將檢測畫面送上雲端傳給醫師判讀，醫師再將結果回傳至受檢者的App，縮短上醫院等待健檢的時間，同時也化解受檢者的心理尷尬。

也有子宮頸檢測器 嘉惠女性朋友

同學們同時延伸精液檢測器的創意，研發出「子宮頸檢測器」，雖然目前有居家子宮頸檢測，但同學設計的子宮頸檢測器結合App、雲端資料傳輸技術，可省去郵寄成本，而且與精液檢測器相同，也提供大數據供受檢者了解身體健康資訊。

陳建志說，這兩件作品設計經操作實驗，證實可行度高，但礙於經費，像是高倍率鏡頭等檢測儀器需再縮小模型。他指出，國外健檢費用高昂，在烏克蘭參展時，這兩件作品吸引許多國外評審青睞，目前正在申請專利，未來將朝商品化邁進。