美食界聖經登台 台北米其林指南明年問世

台灣餐飲業界引頸期盼的《台北米其林指南》可望在明年問世。米其林官方表示，這是繼2011年《綠色指南》登台後，米其林星光再度閃耀台灣。圖為台灣版綠色指南。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-10-18 19:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕被譽為全球美食界聖經的米其林「紅色指南」真的要來台灣了！米其林官方今正式宣布，將在11月6日在台北召開「2018台北米其林指南發布預告記者招待會」，台灣餐飲業界引頸期盼的《台北米其林指南》可望在明年問世。米其林官方表示，這是繼2011年《綠色指南》登台後，米其林星光再度閃耀台灣。

近來不少餐廳頂著米其林光環來台開店，引起國內饕客一陣追星潮，其實目前尚未有台版米其林指南，因此這些台灣的米其林餐廳都是在國外獲得米其林星等評鑑，來台又繼續沿用。

「料理·台灣」雜誌總編李承宇表示，米其林公司在19世紀初是家輪胎廠商，為了鼓勵民眾多到各地品嘗美食、多消耗輪胎，因此才有米其林指南問世，除了歷史悠久，米其林評鑑由神秘客密探為餐廳打分數也建立其權威性。

米其林指南過去多聚集在歐洲國家，近來拓展海外市場延伸至美洲及東亞地區。2007年米其林出版東京米其林指南，日本晉升為亞洲地區首個納入米其林的國家，2008年底又推出米其林指南香港、澳門，被視為米其林進入中國市場的第一步。去年米其林正式發表上海米其林指南，同年新加坡及首爾也陸續跟進。

而米其林官方在2011年也推出台灣版綠色指南，從去年開始，台灣版紅色指南問世的消息就不斷在業界流傳。

米其林指南可分為「紅色指南」和「綠色指南」，前者主要以評鑑餐廳及旅館為主，自1936年分為3個星等，也就是國人熟知的「米其林星星」，星星越多表示除了食物品質、廚藝技巧與價位，服務、裝潢、餐具和上菜順序等都會被列入評價項目中；綠色指南則以旅遊的行程規劃、景點推薦、道路導引內容為主。