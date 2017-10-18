7成5瘋追劇 熱門前三名：愛奇藝、LINE TV、楓林網

不少民眾透過網路影音平台追劇，在愛奇藝平台上的連續劇《那年花開月正圓》也引起不小的轟動。（資料照，愛奇藝台灣站提供）

2017-10-18 19:26

〔記者吳柏緯／台北報導〕透過網路影音平台「追劇」已成不少人生活中不可或缺的休閒活動之一。資策會統計，超過75%的台灣民眾愛用線上影音服務，每次至少1到2個小時，最愛用的影音平台以「愛奇藝」居冠，緊接在後的是「LINE TV」與「楓林網」。資策會分析，「使用免費平台」與「時間破碎化」已成追劇的主要特色。

根據資策會產業情報研究所（MIC）調查，約有7成5的民眾有使用線上影音服務的習慣，多數的使用者每次黏在螢幕前的時間約為1到2個小時，其次為半小時到1小時。不過該份調查也顯示，有5.3%的民眾屬於重度使用者，每次一盯著螢幕追劇，就要至少花掉3小時。

資策會產業分析師吳柏羲指出，近年來隨著行動載具的發展與影音平台的多元化，民眾追劇的時間也趨於破碎化，可能是利用等車、通勤或上廁所，甚至是上班的空檔時間使用影音平台服務。

根據這份調查結果顯示，約有7成2的使用者主要是利用在家休息的私人時間使用影音平台的服務，其次為睡前及上班上課的休息時間。不過也有約6.3%的使用者坦言，會利用上班或上課的時間摸魚追劇。

通勤時間追劇 男性比女性多

若進一步以性別分析，男性利用通勤時間追劇的比率較女性高；女性利用吃飯或聚餐時追劇的情形則較男性多。

至於民眾愛用的追劇平台，愛奇藝名列第一，緊接在後的是LINE TV與楓林網。吳柏羲指出，根據這份調查顯示，「免付費」對於部分影音平台使用者而言仍具吸引力。

不過近年來，各式影音平台如雨後春筍出現，但除了極具規模或規畫完整的平台外，也出現一些僅蒐集影視作品內容、版權有疑慮的平台。

部分影音平台求免費 但有版權問題

吳柏羲表示，的確有部分使用者透過這一類的平台追劇，但出發點可能是追求「免費」，不過隨著版權意識的抬頭與法律的進步，這類的平台勢必要處理這一類的問題並轉型。他以中國的影音平台BILIBILI為例，不但主動下架侵害版權的影視作品，使用者也開始上傳自製的影片或內容。

面對免費平台的競爭，吳柏羲認為現在的影音平台不能只做單向輸出，而是需要做到雙向互動，付費平台可以透過客製化、互動性、獨佔性與平台合作等方式，發展出其特色。例如透過獨占或自製戲劇，吸引使用者訂閱服務，或是讓使用者能夠利用聊天或彈幕功能即時在平台上互動。