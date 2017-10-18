揪感心！罹帕金森氏症老董 捐車接送大內長輩看病

2017-10-18 21:36

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南市大內區68歲在地企業家葉慶堂，年輕時出外打拚，只有假日才回家探望雙親，現在他罹患帕金森氏症，卻不忘雙親及鄉里長輩有就醫需求，今天在台南代理市長李孟諺及大內區民見證下，捐了一輛「長照專車」，再捐10萬油錢給公所，回饋鄉里，解決大內地區長輩就醫問題。

李孟諺說，大內區65歲以上人口就有25％，但區內只有小型私人診所，長輩如果需要到大醫院就醫，就必須坐車到柳營奇美醫院，交通很不方便，叫計程車又要花好幾千元，長輩因為麻煩，又捨不得花錢，經常延誤就醫。現在柳營奇美在大內一週有4天提供醫療服務，但有些長輩仍不便出門，葉慶堂捐贈大內區首部長者照顧專車，連未來一年10萬元的油料費用也一併捐獻，造福大內長輩。

葉慶堂是大內區二溪里里民，是建設公司的老闆。女兒葉玫香說，父親是長子，年輕時為了家計出外打拚，假日才能回家探望雙親。現在葉慶堂身體微恙，住在永康，但不忘住在大內雙親有就醫需求，他才發覺，區內長輩出門就醫困難重重。

一年多前，葉慶堂就想捐一輛救護車，希望幫助大內長輩順利就醫，不過，公所回應說沒有救護車需求，但正推在推長照，希望長者在地老化，不用離開熟悉環境，其實，更需要接送到關懷據點看診的專車，葉慶堂於是改捐「長照專車」。

大內區長李賢村說，長照專車接送服務將在23日起啟動，每週一至週四上午免費載送年滿65歲長輩到指定就診點，門診時間為上午9點至12點。週一在內郭里福安官、週二在環湖里社區活動中心、週三在頭社里社區活動中心、週四在曲溪里社區活動中心。

李賢村提醒，想搭車的長輩，必須在看診前3天向公所預約，公所還會派專人陪診。