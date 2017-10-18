11月5日前到竹縣美術館看畫 記得帶手帕......

2017-10-18 17:52

［記者黃美珠／竹縣報導］最近去新竹縣立美術館欣賞名為「不完美的完美～4分之1的天空」者最好帶條手帕，因為「有洋蔥！」

這場明為前新竹縣文史學者林柏燕兒子林慈韻的個展，實際卻是他跨越時空揪來父、母、妹妹一起的聯展，讓已經4缺1的家人在藝術的國度重新聚首，也希望賞畫人能因此體悟：把握當下，不要有憾。

林慈韻說，人生就是這樣，有得總是有失。而跟父親林柏燕的聚少離多，就是他近年反思後感覺最大的遺憾，「連縣史館、文化局同仁，甚至是媒體記者可能都比我跟我爸相處的時間還多！」

林韻慈的遺憾來自父親林柏燕備受各界敬重，工作本來就忙碌。他從小各方面表現傑出，留美取得電腦科學碩士後，回台在竹科大廠擔任要職，是外人眼中的科技人、「人生勝利組」，一路因課業、工作而帶來的繁忙不言可喻。

他回憶父親驟逝前，他負責歐洲市場，每個月幾乎有一半的時間在外，回到家看到父親頂多也只是打個招呼，彼此都沒有機會好好坐下來聊一聊。

他說，父親的離開讓他很受衝擊，自己的健康也亮起了紅燈，這讓他省思到過去跟家人的疏離。

他受父母影響自幼喜歡畫畫，近年重拾畫筆寫生，發現1天當中光線最好、最適合寫生的時間，就是早、中、晚3個時段，而這每單1個時段，其實都不過是太陽走過4分之1天空所需的時間，他必須把握當下把現場的感動用彩筆揮灑、呈現。

他知道父親早年也愛畫，只是因為經濟而沒有念師大美術系。過去老人家的文章常有其手繪插畫。他因為畫畫，重新欣賞爸爸的文章和插圖，感覺比過去爸爸還在時更親近老人家。

所以這次從即日起到11月5日的個展，他把也畫畫的媽媽跟妹妹的作品，加上爸爸的15幅插畫遺作一起拿來亮相、算是共襄盛舉，讓現實生活中原來已缺「4分之1」的1家4口，在畫展中得以重新團圓。