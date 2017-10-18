竹塹開竹300年 竹市編預算明年辦嘉年華

新竹市府明年慶祝「開竹三百年」，將舉辦系列活動，包括會在東門城及護城河和美術館等處進行地景藝術展，透過藝術品呈現竹塹300年歷史演變。（記者洪美秀攝）

2017-10-18 17:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕史書記載西元1718年王世傑首墾竹塹埔史有「新竹」之名，新竹市文化局慶祝明年「開竹三百年」，編列6000萬元經費將舉辦一系列嘉年華及追根溯源活動，包括舉辦地景藝術展、嘉年華晚會及歷史特展、眷村文化節及竹塹與客家和300年文獻特輯，還要製作開竹專曲，期許透過文化展演，燃起市民對這座年輕古城的熱情與愛護。

新竹市文化局表示，明年是新竹「開竹三百年」，依據陳朝龍總纂的《新竹縣採訪冊》水利篇記載「康熙57年（西元1718年）王世傑開墾竹塹埔」，同樣《新竹廳志》也記載隆恩圳是王世傑為開墾竹塹埔廣大土地而設，顯示有「竹塹」之名是從1718年開始，到明年剛好滿300年。

同樣，貫穿新竹市的隆恩圳明年也剛好300年，這條水圳至今仍留存，且維持灌溉功能，是新竹地區發展過程的重要指標，因此文化局規劃開竹300年的慶祝系列活動，希望透過活動參與，讓市民認識竹塹300年來的歷史文化。

文化局副局長李欣耀說，開竹300年的慶祝活動有八大主軸，除會舉辦大型地景藝術展，會在東門城、護城河及美術館等沿線展示，透過藝術作品的呈現，連結300年的竹塹史。

另規劃大型嘉年華慶祝活動，包括辦理晚會及進行社區、在地社團及民俗表演活動等。也會舉辦300年歷史特展，展示開竹300年的文化歷程紀錄和史料。而新竹市特有的眷村文化和客家歷史也在系列活動中探討與呈現。

此外，文化局也規劃為明年開竹300年編製專曲，透過音樂傳遞，讓市民認識及吟唱，同時會製作兒童文史繪本，規劃專業兒童劇團表演、以互動式說故事的方式，讓12歲以下的兒童透過閱讀與戲劇認識竹塹城的歷史演變與發展。

李欣耀說，文化局整合明年度的活動預算規劃「開竹三百年」慶祝活動，希望呈現竹塹300年歷史的艱辛、歡樂與展望，活動會邀請所有市民參與，八大活動預算粗估6000萬元，會在月底送市議會審議。