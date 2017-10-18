體育新南向 全運會辦籐球邀請賽超有東南亞fu

藤球邀請賽前有泰國、馬來西亞等國家的舞蹈演出，現場氣氛相當熱絡。（記者林敬倫攝）

2017-10-18 17:49

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕全國運動會將於週日（21日）開幕，宜蘭縣政府為了配合中央的「新南向政策」，由壯圍鄉古亭國小承辦全運會籐球國際邀請賽暨東南亞文化交流活動，邀請菲律賓、泰國及印尼3個國家代表隊，與中華代表隊在宜蘭運動公園體育館競逐，除推廣藤球運動，現場也擺設東南亞風味館等攤位，促進各國文化交流。

106年宜蘭全國運動會即將於21日至26日登場，縣府舉辦的全運會籐球國際邀請賽暨東南亞文化交流活動，除藤球比賽，活動中也包含東南亞風味館，擺攤展示東南亞國家的服飾、美食，泰雅族也在展區展示小米、織布機等原民風味。

藤球起源於西元15世紀馬來西亞麻六甲一帶，是泰國古老的民間體育活動之一，藤球比賽分成「過網藤球」和「入籃藤球」兩種，這次全運會舉辦的邀請賽屬於「過網藤球」。

「過網藤球」由雙人或３人比賽，一旦球觸地即得分，由於規則除了必須用腳踢，其他都與排球相當類似，又被稱為「腳踢的排球」，選手可用「倒掛金勾」的方式殺球，比賽過程非常精采，現為東南亞地區運動會正式比賽項目，也被亞洲運動會正式列為比賽項目。

全運會舉辦的邀請賽，菲律賓、泰國及印尼3個國家代表隊均出席，與中華代表隊競技，比賽從今天開始為期兩天，共有6場比賽，賽前則有泰國、馬來西亞等國家的舞蹈演出，現場氣氛相當熱絡。

宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，在運動會前夕舉辦邀請賽，主要配合國家與東南亞國家交流的重要政策，讓台灣有機會與東南亞國家聯誼，推動觀光與經貿的往來，增加彼此間的友誼。