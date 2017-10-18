「自主學習3.0實驗室」開講 吸引自學3兄弟聽課

2017-10-18 17:35

［記者魏瑾筠／桃園報導］據桃園市教育局統計，桃園目前有350名以上自學生，為推動自主學習，教育局斥資1200萬元，在桃園國中建置「自主學習3.0實驗室」學習基地，開設8大課程，吸引41位自學生選課。今天舉行首場經典專題講座，邀請長庚大學電子工程系講座教授許炳堅，以「人工智慧攜手自然人智慧，年輕人如何與智能機器保持競爭力」為題開講，在場自學生有一家周姓3兄弟，年齡最小10歲，最大僅12歲，在整場不是大人，就是國、高中生環繞下，可愛模樣、嬌小身材，特別吸引目光。

問起3兄弟怎麼會選擇自學，現年11歲、應就讀小六的二哥周威傑不怕生的先說，因為覺得國小三年級到五年級的功課量太重、課業壓力很大，在和爸媽溝通後，從國小五年級開始跟哥哥在家自學，平常喜歡彈鋼琴、抓小昆蟲，目前已在家自學兩年。

現年12歲、應就讀國一的大哥周威廉表示，從國小六年級開始自學，自己對電路板很感興趣，很喜歡學校開設的課程；而現年10歲、應就讀小五的老三周威博說，自己今年才開始自學，比較喜歡機械化的課程，他還爆料大哥在外面都說，「英國的威廉王子是盜版的，自己才是正版的威廉王子」，天真想法，十分可愛。

周威傑透露，家中分別還有8歲及5歲的妹妹，都是由母親陪同在家自學，平時母親負責教3兄弟英文、數學，他們再自己寫自修，讓母親批改、指導。

3兄弟表示，父母親從小為養成他們的記帳觀念，每人都有自己的記帳本，記錄生活開銷，老三周威博俏皮的說，「買自修花了多少錢我都知道！」

而自學生中還有一位，今年12歲、應就讀國一的張又懿，她很有想法的說，「自學以前對我來說是一種學習方式，現在則是對生命的態度」，她認為，自己現在已有自主能力，學習不應該是透過老師、學校在背後推動，而應該是自己學習有興趣的相關課程，一番成熟說法，儼然就是個小大人。

她透露，家中還有一位15歲的哥哥也是從小在家自學，而她自己對國語文很感興趣，平常花了很多時間研讀、寫小說，但她表示，以後不當作家，想當科學家，「我覺得國語文和科學是密切相關的，之後如果寫到科學研究報告，也是要用中文啊！」