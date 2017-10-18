垃圾車進場排長龍 桃市焚化廠處理量能遭質疑

市議員李光達10月7日前往欣榮焚化廠外，直擊垃圾車大排長龍，恐有近百輛在等待進場。（圖由市議員李光達提供）

2017-10-18 17:27

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市唯一的欣榮焚化廠月底即將歲修，桃園市環保局今天到市議會工作報告時，多位議員質詢指出，最近發現垃圾車晚上常在焚化廠外大排長龍，「恐有近百輛！」質疑處理量能不足，且影響清潔隊員工作權益。

環保局長沈志修回應表示，欣榮焚化廠只有1個貯坑，容量約8000噸，目前垃圾已累積達7000噸，垃圾倒入後必須攤平才不會超過貯坑高度，因此造成塞車，在2020年第2座焚化廠興建好前，過渡期要推動的減容打包計畫，歷經8次流標，上星期總算順利發包，應能減緩情形。

市議員魯明哲、舒翠玲指出，10月7日到欣榮焚化廠外突襲發現，要進場的垃圾車在外大排長龍，要求環保局檢討量能不足原因，並找出解決之道。

市議員劉仁照表示，經詢問欣榮焚化廠，原因是進廠量太大。市議員李光達也表示，當天應該有100多輛垃圾車在排隊，清潔隊員為此拖延下班也很辛苦。

沈志修說，單靠欣榮焚化廠，桃園垃圾處理量能確實很吃緊，「減容打包」計畫上週已順利發包，機器正從國外進口，未來部分垃圾可重新分選、壓縮後包裹塑膠膜，不但增加儲藏量、降低環境衛生疑慮，1年約可儲存2萬噸垃圾。

桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林對此表示，1天約有250車次進入欣榮焚化廠，當天塞車是因為中秋節剛結束沒多久，垃圾收運爆量，當時立刻啟動緊急處理機制，要求後半段垃圾車直接回中隊、隔天再倒，也趁著週三、週日沒有收運垃圾的日子消化欣榮的垃圾量，目前已降到5000多噸，塞車情形也已減緩；清潔隊員當天約加班1小時，有依規定發放加班費。