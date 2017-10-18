花蓮搶攻穆斯林觀光客源 業者力拚認證

民眾嘗試食用穆斯林認證菜單。（記者王峻祺攝）

2017-10-18 17:15

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣觀光業者配合政府新南向政策，積極開拓穆斯林客源，截至目前縣內已有8家旅宿、餐飲業者獲得穆斯林認證，但因手續繁瑣，業者多半望之卻步，政府為激發更多潛在穆斯林旅遊商機，已著手與民間企業打造穆斯林友善環境，提升台灣對伊斯蘭文化的善意與尊重。

總統蔡英文上月接見「回教朝覲團」，強調穆斯林是台灣重要夥伴，副總統陳建仁17日接待印尼「伊斯蘭宗教學者理事會」訪問團時，也表示政府正在拓展穆斯林市場，希望讓更多穆斯林朋友，享受台灣的優質產品。

花蓮縣政府在2015年開始開拓穆斯林觀光客源，為了搶食龐大穆斯林商機，連續2年舉辦「友善穆斯林環境」專題講座，吸引逾百位觀光業者參加，迄今縣內更有8家旅宿飯店及餐飲業者分別獲得中國回教協會、台灣伊斯蘭協會的穆斯林認證。

「穆斯林觀光市場潛力不容小覷！」縣府觀光處代理處長彭偉族說，台灣榮獲非伊斯蘭組織中穆斯林10大熱門旅遊地第7名，花蓮建立穆斯林友善環境相當重要，希望藉由穆斯林認證研習，將穆斯林文化納入教育訓練的必修課程，協助業者及民眾對穆斯林宗教文化有更深的認識，目前已有6家業者申請、8家諮詢相關流程。

台灣伊斯蘭協會理事長Omar Ayash說，清真飲食的條件包括，食物中絕對不能含有豬和肉食性陸生動物的任何部分、血、酒，但可以有各種海鮮、植物、蛋奶及礦物；以清真菜單認證為例，餐廳在申請認證時，只要餐具清洗乾淨即可，不需特地隔開或另外準備額外餐具提供使用，甚至也不反對餐廳或旅宿店內設有佛堂或佛像。

他說，清真認證取得不難、門檻也不高，期盼能與花蓮業者密切合作，共同營造友善穆斯林旅遊接待環境，也期許已獲得認證的業者能夠用心經營維持品質，讓台灣成為穆斯林朋友最嚮往的旅遊勝地。

花蓮穆斯林認證餐廳、旅宿飯店共分由中國回教協會認證的穆斯林餐廳、穆斯林友善餐廳、穆斯林友善餐旅及台灣伊斯蘭協會的清真菜單認證，包括馬丁娜印度小館、印度王子、遠雄悅來飯店、花蓮翰品酒店、理想大地渡假飯店、天璽商務飯店、大馬士革廚房、立德布洛灣山月村等8間。