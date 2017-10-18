自製率、新播率未達標 NCC裁罰15衛星頻道

2017-10-18 17:09

〔記者吳柏緯／台北報導〕衛星頻道播出本國自製節目、新節目比例不足，國家通訊傳播委員會（NCC）首度開罰，對13個頻道祭出20的罰鍰，另有2個頻道被警告。

為扶植國內製作節目並保障本國自製節目空間，NCC自今年1月起實施「衛星頻道節目供應事業播送本國自製節目管理辦法」，規範衛星頻道在每天晚間5點到7點、8點至10點與9點到11點三個時段，播出的兒童、戲劇、綜藝和電影等4類型節目的比例，本國自製節目比率為50%，本國自製節目的新播率要40%。

NCC於今天公布上半年的查核結果。134個受查核頻道中，包含超視、靖天映畫在內13個頻道，在上述的時段中，播出本國自製節目、新節目比例未達標，因此被罰20萬；三大一台與紀錄片頻道視納華仁則被警告。

這是管理辦法上路後，NCC首度祭出裁罰，罰鍰金額均為最低的20萬元。NCC內容事務處專委陳金霜指出，查核的標準是看該頻道的內容離合格線多遠，由於這個時間長達半年，加上是第一次裁罰，因此若是在半年之中業者有持續改善、差距也有明顯縮小，即便未到標準，在查核時仍會將這樣的情況考慮進去。

NCC發言人翁伯宗表示，被裁罰的15個頻道中，有的是本國節目自製比率不合格，有的則是新播節目比率不合格，但也有二者皆未達標者。他進一步說明，在查核的過程中，不少業者表示仍持續努力製播自製戲劇，但是戲劇節目從籌備、規劃到開拍，中間耗時長達1年多，惟辦法在今年1月上路、6月開罰，應該要給大家一些緩衝期。

翁伯宗說明，這項辦法的目的是為了扶植國內影視產業，並不是以裁罰為目的，過去也曾說明待新法上路1年後，將視執行成效決定是否調整。陳金霜指出，今年下半年的查核結果，最快在明年1月出爐。