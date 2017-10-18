非洲作家姍妮杜貝訪彰中 英語對答學生high翻

2017-10-18 17:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕從台灣邦交國史瓦濟蘭國來台就學的青年作家姍妮杜貝（Seni Dube），今在國立彰化高中圖書館分享其家鄉風俗民情與文化，會說中文和台語的她特別用英語演講，以挑戰彰中學生的英語聽、講能力，不但激起學生的英語熱情，更讓彰中學生從演講中，更深入了解非洲的文學與文化，認識非洲的困境與機會。

姍妮杜貝目前就讀淡江大學英文學系4年級，今天下午起，她將在彰中進行為期1週的駐校作家系列講座，她隻身在台求學，靠自己餐廳打工與住家打掃等賺取學費與生活費，她也會講流利的中文和簡單的台語，但今天的演講，她全程用英語表達。

這項由施振榮實驗與創作基金補助、彰中圖書館主辦的「彰中駐校作家活動」， 這次講題內容包含非洲風俗、音樂、諺語、歷史、文學、經濟、政治與文化等，姍妮杜貝準備10個關於非洲的講題，並以史瓦濟蘭為中心，校方則讓全校各班級自由選擇聽講。

圖書館主任呂興忠表示，經過調查，他發現，學生選擇最集中的主題是史瓦濟蘭的風俗與音樂、史瓦濟蘭的諺語與文學，史瓦濟蘭的政治與歷史，突顯出學生對非洲唯一邦交國強烈好奇與興趣。

呂興忠指出，姍妮杜貝求知和求學心強烈，創作英文小說「蘆葦節舞記」，當初，獲得台灣獎學金就讀淡江大學建築系，大三那年轉讀英文系，因為已經超過獎學金補助期限，必須自食其力，於是工半工讀，邊讀書邊寫作，晚上到餐廳打工、假日擔任清潔工、兼英文家教等等。

彰中學生對這位跟他們年紀相差不大的外國年青人感到好奇，學生出席踴躍，現場坐滿，學生用英語發問，姍妮杜貝用英語回答，讓演講會宛如驗收學生英語學習成效，學生聽得格外認真。