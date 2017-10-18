台東減塑政策奏效 黃健庭：焚化爐也許可不啟用

台東縣垃圾減量，焚化廠已有不啟用的空間。（記者王秀亭攝）

2017-10-18 16:46

［記者王秀亭／台東報導］台東縣從7月1日起實施限塑3政策，3個多月來已讓垃圾量每月平均減少367噸，資源回收率提升至50%以上，8月份每日平均垃圾量更已降至2位數的94噸，縣長黃健庭表示，減塑及垃圾減量有成，加上半年來的主客觀條件改變，台東焚化廠已有不啟用的空間。

台東縣環保局今年7月率全國之先，實施透明垃圾袋、不提供免費塑膠袋的業者類別擴大至14類、店家不提供免洗塑膠類餐具等3項限塑政策。

至9月份，縣內垃圾明顯減少，今年3至8月每月平均垃圾清運量，和今年1至2月，未實施透明垃圾袋政策前的每月平均垃圾清運量減少367噸，每日平均減少12噸，8月資源回收率已達52.86%，與今年1月相較成長6.27%。

黃健庭指出，半年前台東垃圾問題嚴峻，多數鄉鎮掩埋場飽和，外縣市焚化廠又有多座屆齡使用年限，縣內垃圾無處去，有啟用焚化廠的必要，如今台東實施限塑政策，掩埋場今年起陸續活化可再延長使用年限，加上縣內垃圾減量，台東焚化廠一旦啟用，每天需要255噸垃圾量，在環保署無法明確回答不足的垃圾量如何補足，及其他縣市屆齡焚化廠陸續整修，縣府已在思考不需啟用焚化廠的可能。

黃健庭說，在縣長任期屆滿可確保縣內垃圾無棘手問題，焚化廠是否啟用應讓下一任縣長決定。