管很「大」！ 巡山員保護山林不怕苦

2017-10-20 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕提到巡山員，大家總會想到在叢山峻嶺與山老鼠鬥智鬥勇的林務局巡山員，但別以為只有在高山裡才看得到巡山員，在山地面積占55%的台北市，也有著一群巡山員，默默地守護著首都山林。

隸屬於台北市政府大地工程處的巡山員，正式職稱是「水土保持查報員」，目前編制有15人，平均年齡約50歲，每人負責約1,000公頃的面積，每天上山巡查所屬的區域，半年會輪換一次巡查的區域。

首都巡山員的工作內容廣泛，肩負守護山林資源、取締濫墾濫伐及協助坡地災害勘查等重要任務，可以說山上的事，就是他們的事，而他們的工作不只在山林裡，下午回到辦公室還要逐一整理當天巡查的成果、撰寫工作日誌，若遇到需要回報的違規案件，則需要寫報告並辦理後續的會勘，可以說是要「能文也能武」。

自1997年即擔任巡山員的張仁棋說：「巡山員都配有1台摩托車，但偶爾需勘查步道，所以還是需要足夠的體力，且不管是大太陽還是颳風下雨，都得執行勤務，算是一份很辛苦的工作。」隨著科技進步，過往必須使用巡邏箱簽到的方式，已經改為使用手機定位「打卡」，同時配發的GPS機取代紙本地圖，增加了工作上的便捷性，最近更引進無人空拍機，針對無法進入的私人土地，進行勘查，確保巡查任務無死角。

在早期水土保育的觀念還不發達時，常會遇到不理性的違規者，張仁棋回憶起有幾位同事就曾面臨生死關頭，除了惡言相向，更有拔刀恐嚇等驚險狀況，當然也有送紅包或請吃飯等收賄情況，幸好都一一化解。隨著民眾保育的觀念提升，目前巡山員面對民眾主要是以水土保持輔導為主，勸導為輔。

雖然辛苦，但張仁棋想起能透過工作確保市民生命財產的安全，確保青山常在，再辛苦也甘之如飴。