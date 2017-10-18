鼓勵參與會館活動 北市好禮三重送

12行政區手繪插畫「生活地圖」資料夾。（記者沈佩瑤攝）

2017-10-18 16:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鼓勵民眾參與公民會館活動，北市民政局推出好禮三重送，包含百年「日星鑄字行」打造專屬「鉛字姓名」禮盒、12行政區手繪插畫「生活地圖」資料夾、6座公民會館精緻書籤組。民政局副局長許敏娟表示，目前北市有6個公民會館，以前剛成立時希望民眾走進來，現在人數增加，已累積4720個會員，現在也要走出去，像是「走讀」活動就受到許多民眾的喜愛，名額一開放推出就秒殺，現在更推出好禮三重送。

目前北市有6個公民會館，各有特色，信義公民會館座落四四南村、文山區公民會館前身是校長宿舍、內湖公民會館本身是古蹟、中山公民會館早年為北市北區憲兵隊、士林公民會館在日治時代為庄役所、北投公民會館則為日治時代為警備總部北投調查組所在地。

許敏娟說，成立公民會館最大目的是在地一個精神的象徵，以前剛開始成立時，希望民眾可以走進來，人數增加後也要走出去，因為再大的坪數也就那一間，所以要走出公民會館，實地看一看，每個行政區有什麼特色。

今年已經參與了10次活動的民眾周姵均戲稱自己一開始參加活動的動機「不單純」，就是看上了百年鑄字行打造的專屬「鉛字禮盒」，但實際參加後發現活動都很有趣，像是熱門的走讀活動，每次報名前都要守在電腦前，就怕沒有搶到。

北市公民會館即起推出「異國文化」、「傳統禮俗」、「生活美學」、「戀戀北淡線」四大主題活動，只要參加活動累積點，就有機會獲得三大好禮。