PM2.5年均值全國第一？南市環保局：是第四

2017-10-18 16:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今天下午表示，根據該局統計，去年環保署監測全台PM2.5濃度資料顯示，南市年平均值為26.1μg/m3，全台名列第四，而非外界所說的第一。

環保局指出，受到地形跟氣象條件影響，秋冬季節PM2.5濃度在南部地區累積，導致空氣品質不佳，雲嘉南及離島等縣市同屬濃度較高地區。該局積極推動改善空氣品質策略有成，106年迄今全市PM2.5平均濃度為23μg/m3，較去（105）年已改善12％，顯示空氣品質逐漸改善中。

環保局表示，細懸浮微粒（PM2.5） 隨著季風吹到下風地區，其中約3成來自中國的空污，另3成來自台灣其他縣市，包括大型重工業、石化業、火力發電廠等，其餘3成多才是南市內工廠、營建工地及車輛排放的污染。

環保局指出，南市自103年起透過跨局處合作，推出亮麗晴空計畫，訂定各項減少空氣污染措施，包括執行加嚴許可審查、加強稽查高污染排放工廠、限縮生煤許可用量、輔導重油鍋爐改用天然氣等方式，嚴格管制工廠排放污染，加碼補助市民汰換二行程機車，設置空氣品質淨區，促使高污染柴油大客貨車及二行程機車加強自主管理，均已收到逐步改善效果。

環保局說，依據環保署歷年空氣品質監測結果，台南市懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及揮發性有機物等空氣污染物濃度均呈現改善趨勢。其中二氧化硫改善最為顯著，近11年來改善比率約49%（全國改善率約43%），其次為懸浮微粒36%（全國改善率約30%），改善幅度都比全國平均值來得高。