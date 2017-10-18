南投「路平」專案啟動 營造「建醮」安全交通

南投縣竹山鎮公所推出「路平」專案，清潔隊員發現路面出現坑洞問題，便立即展開修補工作，期盼建醮期間減少交通意外發生。（記者謝介裕攝）

2017-10-18 16:05

〔記者謝介裕／南投報導〕迎接建醮活動到來，南投縣竹山鎮公所特別祭出「路平」專案，清潔隊員在清運家戶垃圾過程中，也都準備補路所須材料及工具，一旦發現路面出現坑洞，便立即展開修補填平工作，確保交通安全，讓前來參與建醮的外地遊客能對竹山留下良好的印象。

此次建醮活動係由克明宮等9大宮廟一起發起的，將在10月23日至27日（農曆9月4日至8日）展開，竹山鎮長黃丹怡則是擔任建醮委員會主委，對於建醮活動更肩負成敗責任，使得清潔隊員個個也都上緊發條，積極展開「路平」專案工作，若發現路面凹凸不平或坑洞情形，僅見隊員們手腳俐落扛瀝青鋪上後進行梳耙，最後再以壓實機輾平，坑坑疤疤的路面立即予人有煥然一新之感。

竹山鎮長黃丹怡指出，路況好壞與交通事故發生率往往呈正比關係，也攸關外地遊客對竹山印象的好壞，因此指示清潔隊員執行該專案，絕不可掉以輕心，尤其竹山對外主幹台3線、集山路與通往9大宮廟的要道及風景據點，更被列為重點中的重點，進而提供民眾更安全、舒適的交通環境。