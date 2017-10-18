超矛盾...配合父母放棄急救是否不孝？ 網友這麼回

2017-10-18 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕每人都會面臨父母老去死亡的一天，一名網友今日（18）在PTT上詢問，當父母要求子女，「病危生死交關時，在病危通知書上選擇放棄急救」，此時子女若配合父母的意願，放棄急救父母，是孝還是不孝？

今日一名網友在PTT上張貼一篇題為「矛盾對決:父母要你放棄急救是孝還是不孝」的文章，在文章中問到「看著父親母親放棄生命，還希望見死不救，是孝還是不孝？」，又說如果按照父母的意願去做，觀念保守的親戚不一定會同意，並問網友們「如果選擇放棄急救父母，會有自己是殺父殺母兇手的罪惡感嗎？」。

面對這項矛盾難題，有網友們回應，應該尊重父母的選擇：「放棄，不尊重父母意志在那邊注意三姑六婆才是不孝」、「父母都交代了，那折磨父母不是更不孝？」、「硬拖著折磨自己父母就是孝嗎？」；如果有親戚批評放棄急救父母的做法，網友們也說：「現在傳統大家庭觀念早就淡了，三姑六婆誰會理」、「人是親戚在顧的嗎？錢是親戚在出的嗎？都不是就要他們都閉嘴」、「這種冒出來的親戚都在這一刻刷存在感，所以會給你扣大帽子」；另有網友建議：「有機會跟父母聊放棄急救的問題時，真的不用太排斥」、「可以參考安寧緩和醫療意願書」、「 我都趁年輕簽了安寧療養放棄急救等同意書，這樣未來不論是有子女還是單身，都不會讓做決定的人承受壓力」。

針對安寧療護與放棄治療的觀念，專家說明，實際臨床照護中，仍可見民眾常誤解安寧療護=放棄治療=消極治療=等死。然而當疾病已發展到無法治癒並難以控制，且預期死亡近期也將發生時，便可選擇安寧療護。衛福部也提供自安寧和緩醫療條例Q&A，給有需要的民眾參考。