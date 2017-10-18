八德一號社會住宅興建418戶動工 2020年完工

2017-10-18 16:13

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天舉行八德一號社會住宅動工典禮，由內政部長葉俊榮、桃園市長鄭文燦等人共同主持，八德一號基地規劃興建3棟地上18層建築，可興建418戶社會住宅，預計2020年完工，未來申請對象將以「七成青年三成弱勢」為原則，並採混居概念，不會區分特定族群。

八德一號基地位於八德擴大都市計畫重劃區內，占地6821平方公尺，規劃3棟地上18層建築，建築設計以永續利用為目標，將取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙、通用空間等多項標章，並引進商業設施空間增進生活機能，營造友善健康、住戶共享之社區環境。

葉俊榮受訪時表示，社會住宅是政府滿足年輕人第一哩路的基本需求，樂見桃園市政府推動社會住宅展現出非常強的執行力，桃園市許多社會住宅基地陸續開工，社宅設計兼具交通動線、生活機能、未來美感，可說是面面俱到；桃園市推動社會住宅，對青年的需求提供非常好的基礎，內政部願意繼續和市府合作，支持桃園社會住宅，讓它成為全國模範，也是大家模仿的基地。

鄭文燦說，市府連續3年編列45.2億元住宅基金，展現興辦社會住宅決心，未來社會住宅申請對象將以「七成青年三成弱勢」為原則，採混居概念、不會區分特定族群；承租期限將以3年為1期，朝「3+3+3」方向規劃，最長可續約至9年，於2019年陸續完工後即可申請入住，租金方面，將是市價的8折。