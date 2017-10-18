台南夜空閃強藍光是飛碟降落？ 台電說明緣由

17日深夜，台南天空閃過二道強藍光，有網友說像是飛碟降落。（記者王俊忠擷自臉書台南諸事會社）

2017-10-18 16:08

〔記者王俊忠／台南報導〕南市昨天凌晨發生2次跳電狀況，有網友拍下深夜天空出現2次藍色大閃光的畫面，疑似與跳電有關；有網友說感覺很像是飛碟降落。台電台南區營業處說，當時是仁德一家接受超高壓電的大型工廠發生設備故障、電力突短路閃耀強藍光的狀況，共有3家大用戶一度停電，一般家庭戶未停電。

王姓網友在臉書「台南諸事會社」發文寫道「開車到崇善路往東停在崇學國小路口，突然眼前天空整個亮起，連雲朵都很清楚的那種亮，不是閃電，大概像是萬支夜間測速照相由地上往天空同時閃光一樣的亮度！很好奇是否發生什麼事？」王民並把影片PO在社團裡詢問其他網友。

有其他網友回應：「我剛好在頂樓看到大約東區變電所方向有藍色閃光，好像飛碟降落一樣」、「剛剛陽台看到藍光、ET來了嗎」、「原來不是我眼花，真的閃了兩下」、「那藍光到底是什麼，真的很特異」。

南市今凌晨零點許出現電力異常狀況，包括南區、東區、仁德、歸仁、北區、永康、鹽水等區都傳出跳電情形。

台電台南區營業處副處長邱華龍說明，17日晚間在台南地區執行計畫性停電作業，在線路完成恢復送電後，深夜11時49分仁德地區一家大用電戶內部進行復電操作時出現問題導致故障、短路，這大用戶廠內出現瞬間閃光，台電輸電線路同時啟動保護措施隔離故障跳脫，共造成3家大用電戶停電，一般民生用戶並未停電，只有短時間電壓變動、隨即恢復。

事發後17分鐘，18日凌晨0時6分其中2家大用電戶先恢復供電，最後1家大用戶也在凌晨1時27分恢復供電。