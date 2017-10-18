中壢第一公有零售市場 新建工程動土

桃園市長鄭文燦（右五）主持「中壢第一公有零售市場新建工程」動土典禮。（記者周敏鴻攝）

2017-10-18 16:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區「中壢第一公有零售市場（簡稱中壢第一市場）新建工程」，上午由桃園市長鄭文燦主持動土典禮，預計2020年2月完工，屆時除供攤商使用，還規劃讓客家事務局進駐，鄭文燦說，市場原是許多中壢人熟悉的「大時鐘」地標，新建築將會保留大時鐘意象，成為嶄新地標。

中壢第一市場位於中正路、中平路、大同路的叉路口，因早年外觀有個大時鐘，又被民眾稱為「大時鐘」，是中壢區重要地標，1975年改建，因耐震力不足，2010年被桃園市未升格前的中壢區公所認定需要拆除。

舊建築預計明年1月中旬拆平，之後展開重建，2370平方公尺的基地面積，將向下開挖4層樓的地下室、向上建設6層樓的綠建築與合格級智慧建築雙重認證建築物。

鄭文燦說，地下室全作為停車場，估計可停機車100輛、汽車126輛，地上1到3層樓供市場攤商使用，4樓將委外由民間機構營運、引進民間參與的活力與創意，5、6樓會由市府客家事務局人員進駐，以客家百工百業為主軸，推廣客家文化。

文史團體成員反映「中壢故事需要延續」，希望保留建築，但鄭文燦說，顧及建築安全有必要拆除重建，但市府也已提前舉辦懷舊活動，能將第一市場相關的文史資料都妥善保留下來。