國語日報董事發聲明抨擊 教育部：藉修章程逃避政府監督

2017-10-18 16:00

〔記者林曉雲／台北報導〕國語日報董事會爭議不斷，12名董事今發聯合聲明，指教育部向法院聲請解除16位董事職務，並追繳董事已支領車馬費，形同接管國語日報，教育部終身教育司司長黃月麗下午反擊表示，董事會的紛爭就是來自於董事，今年228任期屆滿卻遲未完成改選，教育部發過7次公文提醒告誡，嚴重違反國語日報自己的章程第6條規定，後來國語日報藉修改章程、刪除官方董事來逃避政府監督。

國語日報社12名董事聲明有4點：董事會改選紛爭，責任在於教育部及林昭賢董事長，與其他董事無關；教育部違法認定國語日報是政府捐助之財團法人，是在強奪人民財產；教育部要求修改捐助章程及向法院聲請解除16位董事職務、指派臨時董事，形同在接管國語日報，欲掌控董監事人選，已介入新聞媒體經營；對於教育部擬追回第19屆董事任職期間已支領車馬費，違反法律溯及既往原則，並且無法律依據與授權，此行政處分自屬無效。

黃月麗則表示，教育部花了很多時間和力氣去釐清國語日報財團法人的性質，國語日報明確是由政府捐助的財團法人，相關查證的事證已送交法院，作為申請解除16位董事職務的證據之一，國語日報社在民國38年所謂自組董事會，當時至少有3分之2、12人具官方身分；民國48年籌組財團法人董事會紀錄也顯示，章程包括教育廳副廳長、省國語會主任委員等4位當然董事，當時4位官方董事中的王功田和陳清溪兩人，後來改為一般董事身分仍在董事會，國語日報在民國89年藉由章程修改，刪除當然董事，來逃避政府對財團法人國語日報社的監督。