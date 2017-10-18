華信旅展天天送機票 新航推歐洲線超殺優惠

華信航空與中華航空擴大聯合參展，推出台東幸福溫泉季三日遊3999元、金門金幸福美食一日遊2299元、澎湖福朋喜來登三日遊4999元、花蓮秋遊太魯閣三日遊3999元等旅展限定優惠。（華信航空提供）

2017-10-18 15:46

〔記者陳宜加／台北報導〕ITF台北國際旅展即將於10月27日至30日舉行，華信航空與中華航空擴大聯合參展，推出台東幸福溫泉季三日遊3999元、金門金幸福美食一日遊2299元、澎湖福朋喜來登三日遊4999元、花蓮秋遊太魯閣三日遊3999元等旅展限定優惠。

本次旅展，華信推出「百萬機票到我家」抽獎活動，凡於活動期間購買華航或華信國際機票，就有機會獨得市值百萬機票。華信航空更大手筆加碼天天抽國內線來回機票，23日至31日期間推出「華信航空送你遊台灣」網路活動，只要在華信航空官網或APP購買國內線機票，並於活動網站輸入資料及機票號碼，即可參加抽獎，連續9天抽出3名國內線不限航點來回機票。

台灣虎航今年旅展則有「虎運轉不停．好運一轉就來」的遊戲轉盤機，最大獎項是指定航點的免費機票共有30名，另有500元機票折價券及超過3000個台北國際旅展限定的獨家好禮要讓民眾帶回家，人人都有獎。

旅展期間除將推出全航線線上旅展之外，凡至現場找工作人員成交台灣虎航各航線機票均有機會再享9折的機票售價優惠，且每回在旅展中推出詢問度超高，成交熱絡的「機+酒自由行專案」及各樣「套裝行程」，也將於本屆台北國際旅展中再次限量登場，現場成交者還可獲得只送不賣的台灣虎航2018年桌曆乙本。

新加坡航空則推出超值優惠票價飛往歐洲與澳洲，即日起至11月3日止，並於明年6月30日前出發，飛往歐洲最低含稅2萬4558元起，今年12月10日前飛往正值春光明媚的澳洲，稅費全含優惠價只要2萬1698元起。

新航每周超過110個航班飛往歐洲15個主要城市，阿姆斯特丹2萬4558元起、巴塞隆納2萬8288元起、哥本哈根2萬7508元起、杜塞道夫 / 法蘭克福 / 慕尼黑2萬6828元起、伊斯坦堡2萬5228元起、倫敦 / 曼徹斯特2萬8368元起米蘭 / 羅馬2萬5788元起、莫斯科2萬5538元起、巴黎2萬5678元起、斯德哥爾摩2萬5378元起、蘇黎世2萬5868元起。