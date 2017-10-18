竹縣百歲人瑞68人 110歲曾彭尾妹愛吃芭樂

九九重陽節將至，新竹縣長邱鏡淳（右）今天探視全縣最年長的110歲百歲婆曾彭尾妹，祝福她好好養身，壽比南山「呷百二」！（記者廖雪茹攝）

2017-10-18 15:44

［記者廖雪茹／新竹報導］九九重陽節將至，新竹縣政府統計，今年滿100歲以上的長者共有68位，湖口鄉占11人最多；其中，最高齡為110歲曾彭尾妹，90幾歲時還能爬樹採龍眼，她還經常告誡子孫，要存好心說好話。

縣長邱鏡淳今天偕同縣府社會處長田昭容、原民處長曾効忠等人，帶著敬老禮品、敬老狀到竹東、尖石祝賀百歲人瑞；其中，101歲的徐葉順妹長年茹素，每天早上騎三輪代步機車，逛中央市場2個小時當作運動。

高齡110歲的曾彭尾妹 ，一生務農，愛吃芭樂、雞酒、生魚片，每天早上到土地公廟拜拜，過去家中賣水果，她一定秤足斤兩給客人，還經常告誡子孫不可害人、不要佔人便宜，並要存好心說好話。

住在尖石鄉石磊部落的邱陳阿英，104歲，目前還種了十幾棵原住民樹豆，平日愛吃青菜、樹豆和瘦肉養生，愛看韓劇、愛唱詩，年輕時會跳日本舞，歌謠；之前她曾省下老人年金，買新棉被或毛毯，分贈鄉內的待嫁新娘，與人分享將福氣。

邱鏡淳也轉發總統府敬老狀及衛福部金鎖片，祝福她們好好養身，個個壽比南山「呷百二」！

邱鏡淳表示，新竹縣年滿100歲以上的長者有68位，其中28位今年正好滿百歲；以性別來看，男士23位、女士45位。「最長壽的鄉鎮市」由湖口鄉11位奪冠，其次是竹東鎮，有8位百歲人瑞。

竹東鎮長徐兆璋、芎林鄉長莊雲嬌縣、議員羅吉祥、多位里長也前往祝賀。