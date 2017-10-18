投票決議 北市山海樓不列歷史建築保存

2017-10-18 15:46

〔記者周彥妤／台北報導〕針對坐落南京中山商圈的「山海樓」，台北市文化局今早召開審查會議，重啟評估是否具文資身分，但為了究竟是否為「陳茂通」古宅，文資提報人與利害關係人，雙方提供事證不見交集。由於沒有共識，審委會罕見改採不計名投票，決議不登錄歷史建築。

位於中山區中山北路二段11巷16號的山海樓，是坐落於南京中山商圈的獨棟洋房，該基地辦理都更程序已完備，但有民眾向文化局提報文資，在確認文資價值前，都更案因此暫緩。

提報人廖玟淑表示，已把新事證交給文化局，指「台灣日日新報」記載，該屋建於1933年，9月落成後，陳茂通邀請時任台北市長辜顯榮等人在家宴客，據此可證實就是陳茂通住宅。

所有權人正大尼龍公司何紀豪則說，原本提報說是小林宅，又改口稱陳茂通邸，等於「先射箭再畫靶，先提報再找故事」，藐視合法提出正當都更程序，走了6年的程序，卻因此停擺3個月，造成私有財產受侵害，「也不是容積移轉就能解決」，「提報人是認錯房子」。

委員詹添全表示，陳茂通當年2月9日才拿到土地，9月29日落成，7個月蓋好的房子，要提報為建築古蹟，不瞭解歷史價值何在？此外，磚瓦新的佔了一半以上，用材也不精緻。

委員李乾朗表示，文化資產重視的是物質基礎，北市府應能夠協助地主的忙，都市更新也要並存，保留多少是委員可以支援的技術幫忙。

委員郭瓊瑩表示，現在的山海樓比較細緻，庭園也是後面才補建；同意李乾朗說法，文資保存與都市更新應當雙贏，提報人或許有心提供很多資料，但可能並非專業，若業主有心為了北市歷史盡份心力，也可以釋出有限時間，讓專家研究。

由於沒有共識，審議委員會罕見採不計名投票，不同意登錄歷史建物佔8票，同意者有4票，未達三分之二，決議不登錄歷史建築。