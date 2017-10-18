烏日區宮廟深夜清晨大放鞭炮 吵到居民要抓狂

中市烏日區有民眾反映，近來連續多日，晚上及清晨都有人施放鞭炮，擾人安寧，還有小朋友被嚇醒而大哭。示意圖。（資料照，記者林國賢攝）

2017-10-18 15:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日區有民眾反映，近來連續多日，晚上及清晨都有人施放鞭炮，擾人安寧，還有小朋友被嚇醒而大哭，要求市府儘速處理；環保局稽查大隊表示，根據民眾檢舉，是在榮泉里附近的私人宮廟施放鞭炮，已請附近宮廟不要施放，以免影響民眾安寧。

有民眾反映，烏日區靠近環河路一帶，連續多日不管是深夜及清晨，都有人在施放鞭炮，有民眾家中的小寶寶，因為鞭炮太大聲被吵醒而大哭。

一位林姓市民向本報指出，他住在烏日環河路四、五段附近，但一週來每天的清晨及深夜，都有鞭炮聲，吵得他無法睡覺，第二天還要上班，不曉得該怎麼辦，該向誰申訴？

同樣的困擾在網路上流傳著，眾人表示都聽到鞭炮聲，而且已有一週，有人住在高鐵特定區也聽到，有人還以為是成功嶺在夜間打靶，有人說，最早是凌晨5、6點，甚至晚上11、12點還在施放鞭炮。

也有人說是在環河路五段附近的私人宮廟放，不知道為何要施放如此多天。

環保局稽查大隊表示，是在昨天接獲附近民眾報案，指烏日的榮泉里附近私人宮廟有人在施放鞭炮，但前往調查時，並未看見有人施放。

稽查大隊表示，為避免宮廟再施放，便對附近宮廟展開宣導，依規定台中市有關噪音管制的自治條例規定，全市都是噪音管制區，除非是特殊的民俗節日，否則不能在晚上10點至翌日上午8點施放鞭炮，否則處以3千至3萬元的罰鍰。

稽查大隊表示，由於訪視現場並無人施放，已向宮廟反映，若再有違反規定，若現場被發現，便將立刻開罰。