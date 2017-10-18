鼓舞教師熱情 中市包場請老師看電影

中市教育局包場讓教師欣賞「老師你會不會回來」盼鼓舞教師熱情。（圖由教育局提供）

2017-10-18 15:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為鼓舞教師熱情，台中市教育局包場舉辦「老師，你會不會回來？」電影賞析研習，吸引399名教師報名觀賞，不少教師觀賞後均很有感，對故事主角王政忠的堅持到底深感佩服。

以南投縣中寮鄉爽文國中教師王政忠如何由「落跑未遂」的實習教師，蛻變成為開啟中寮地區學子光明未來的良師為主角拍攝的電影「老師，你會不會回來」，引起教育界注目，台中市教育局舉辦電影賞析研習，邀教師一起觀賞這部電影，報名秒殺，吸引399名教師報名。

教育局長彭富源也與教師一起欣賞電影，他強調，電影記錄唯一獲得全國SUPER教師、POWER教師和師鐸獎肯定的教師王政忠的故事，辦活動讓教師觀賞，盼引起教師共鳴，更重溫當年投身教育的初衷與熱情。

此外，彭富源指出，故事教師王政忠教學過程更引進不少創新包括組「爽中青年軍」志工回饋地方、辦理「爽青棒球營」用棒球提高學生學習、設計學習護照點數，用點數換禮品等，鼓勵學生學習興趣，也盼讓教師群激盪創意教學方法，翻轉教學鼓動更多學生加入學習。

教育局指出，電影結束後故事主角王政忠也跟教師分享心情，強調教育第一線有很多對教育懷抱熱情與理想的教師群，他只是其中之一，盼大家一起努力，讓台灣的教育更美好。

有教師說，自己雖是教育人還是受王政忠教師的投入精神感動；更有學校教師看完電影後想邀請王政忠到學校分享如何讓大家認同自己的教學理念，激勵教師群一起堅持到底為教育努力下去。