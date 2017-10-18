與厭世動物園合作 高市府發表「驚豔是高雄」動畫片

高市府嘗試以不同方式行銷高雄（記者王榮祥攝）

2017-10-18 15:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市新聞局與超人氣圖文作家厭世姬合作「驚艷是高雄」系列插畫，並將插畫融入城市形象短片，這也是厭世動物園首支動畫短片，今天正式發表。

新聞局長丁允恭表示，一座城市的詮釋面向可非常多元，因此城市形象短片也追求突破，從前年「翻轉宿命，高雄」、去年的「高雄款」，到今年的「驚豔是高雄」，每年都有不同玩味風格，希望每次解讀都能讓民眾對高雄有新發現。

新聞局說明，與厭世動物園合作的動畫短片，透過孩子的視角讓想像力奔騰，城市頓時變成一個大型奇幻夢工廠，從出現在85大樓上的大猩猩，到踩著大腳在高雄港貨櫃碼頭橫衝直撞的暴龍，扭動的動物們為高雄獨特地景地貌增添不少趣味。

「驚豔是高雄」由高市新聞局與年輕創意團隊8ID共同發想，8ID擅長處理視覺節奏強烈影像，及捕捉演員真實情感，曾拍攝五月天、宇宙人、Hush等多部膾炙人口的MV，在影視方面累積不少好口碑﹔透過新聞局牽線下，首度與厭世動物園園長厭世姬合作，流暢的運鏡、空拍美景結合無厘頭插畫，反差效果讓人印象深刻。

完整版影片將於近期公布，民眾可於高市新聞局官網、「高雄款」Facebook、「Kaogov」Youtube等社群網站點閱觀賞，精華版短片亦將於高雄市政府LINE、全國電視頻道、地方有線電視頻道、飛航運具、戶外影音看板播出。