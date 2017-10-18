海青班學生用比賽壓力激升髮技 奪亞洲男子剪髮冠軍

弘光科大海青班學生 謝忠健（右）靠著比賽激勵自己。（記者張軒哲攝）

2017-10-18 15:02

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大「海外青年技術訓練班」學生謝忠健，去年從馬來西亞來台念書，他參加在馬來西亞舉辦的2017年亞洲第一屆「The September Hair Show」，在男子剪髮組奪冠，前衛造型組進入10強，且兩組都奪下人氣獎，他喜歡旅行紓壓找尋靈感，得獎時在後台激動落淚的說，「我要努力讓自己強大！」

謝忠健到弘光學習美髮近兩年，期間參加過不少比賽，皆獲得不錯的成績，但是他仍不斷精進，在7月報名參加2017年亞洲第一屆「The September Hair Show」，經過3個月的海選、初賽、複賽、決賽，打敗台灣、馬來西亞、新加坡、越南上百位各國好手。

謝忠健說，比賽前，為了讓自己的作品可以更有特色，到處去旅行，看看大自然的東西放鬆自己，紓解壓力，自己不喜歡死板板的東西，所以到處找尋靈感來源，觸發更多新鮮想法來創作，完成後的作品，透過LINE的方式，拍照傳給在澳洲的老師陳學萍越洋指導造型、設計、配色。

這次比賽中，謝忠健男子剪髮奪冠的作品取名「花色鸚鵡」，他說，從花朵柔和的色調，搭配鸚鵡元素呈現出來俐落的創意男士髮型，他靠不斷比賽增加能力，拿下好成績。

美髮系主任王曉芬表示，謝忠健是很認真的學生，台灣的時尚敏銳度很高，技術也都走上潮流尖端，學生只要認真學習，加上自己的創意，比賽總能締造佳績。